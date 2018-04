Troben mort un dels implicats en la baralla de Cornellà del Llobregat

⚠️ Tres homes greument ferits en una baralla multitudinària a Cornellà. La primera hipòtesi policial explica que podria tractar-se de un grup de radicals d’un equip de futbol contra joves de Ca Espinós, de Gavà.



No són veïns de Cornellà.



Un dels implicats en la baralla campal a la sortida d'una discoteca el cap de setmana passat a Cornellà de Llobregat ha estat trobat mort a Madrid, segon ha informat TV3. No n'han transcendit les causes i s'està a l'espera de l'autòpsia. Tot apunta, però, que s'hauria suïcidat. Un dels ferits continua ingressat per ferida d'arma blanca.La matinada de divendres a dissabte va tenir lloc una baralla multitudinària i molt violenta a Cornellà i Esplugues. En les imatges, amb un contingut impactant, mostren diversos grups d'homes armats i ampolles agredint-se. Un dels agressors detingut ha passat avui a disposició judicial.

