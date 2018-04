VÍDEO TV3 emet dimarts el documental «Espanya en dues trinxeres: La Guerra Civil en color»

El dictador Francisco Franco, en un moment del documental Foto: TV3

Espanya en dues trinxeres. La Guerra Civil en color tornarà a la pantalla de TV3 en el Sense Ficció d'aquest proper dimarts. Dirigit Francesc Escribano i Luis Carrizo i produït per Minoria Absoluta, aquest llargmetratge documental explica la Guerra Civil Espanyola des de la distància històrica i amb una nova mirada que permet fer-ho com mai fins ara s’havia fet: en color.El film suposa una experiència audiovisual pionera a Catalunya, ja que aporta una nova visió a tots els esdeveniments succeïts durant la Guerra Civil gràcies a un relat neutre, a l'espectacularitat del color, a un nou so realista i convincent, a un grafisme didàctic i una part sonora plena d'emoció.

