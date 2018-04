VÍDEO A Guardiola se li escapa el riure amb una pregunta del màster de Cifuentes

El cas del màster de Cristina Cifuentes s'escampa com una taca d'oli. Tant, que fins i tot ha arribat a Manchester i concretament a la sala de premsa del City. Pep Guardiola s'ha trobat amb una pregunta d'allò més sorprenent: el periodista Lu Martín li ha preguntat si té algun màster "no confessat" a la Universitat Rei Joan Carles. El tècnic del City no ha pogut evitar riure i ha respost que no.Molt lluny de Manchester, i en clau política, qui també se n'ha sortit com ha pogut de la pregunta ha estat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que ha recorregut al refranyer popular per evitar fer dimitir Cifuentes. Rajoy ha assegurat que "no hi ha motius" per trencar el pacte entre PP i Cs a l'Assemblea de Madrid, i ha afirmat que tots els partits tenen aquest tipus de casos (currículums inflats). En aquest sentit, ha regalat un refrany als periodistes: "Consejos vendo que para mi no tengo".

