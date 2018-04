Gonzalo Boye: «Tenim indicis sòlids que les extradicions es tombaran»

Gonzalo Boye, un dels responsables de la defensa internacional dels encausats Foto: ACN

"Com ha de ser delicte fer un referèndum? No ho és en cap estat europeu. A Espanya, de fet, no ho era fins que no van començar amb totes aquestes restriccions"

"Tots els països on hi ha demanada l'extradició són garantistes. Els exiliats van marxar d'Espanya abans que es presentés la querella de la Fiscalia"

"A nivell tècnic, les acusacions no s'aguanten des del dia que van començar. La internacionalització és per revertir la causa a Espanya"

"Estic vivint amb molta agitació a nivell personal i professional. En molts assumptes del bufet m'estan substituint els meus companys"

Gonzalo Boye i Jaume Alonso-Cuevillas, a la presó de Neumünster. Foto: ACN

Abans que José Manuel Maza, exfiscal general de l'Estat, presentés una querella per rebel·lió i sedició contra el Govern per la declaració de la independència , Gonzalo Boye (Viña del Mar, Xile, 1965) va rebre una trucada de Jaume Asens. El quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, amb qui l'uneix una bona relació personal i professional, estava molt preocupat per la situació judicial dels dirigents independentistes i va tractar amb ell sobre quina seria la millor estratègia de defensa. Asens el va posar en contacte amb Meritxell Serret i Toni Comín, els dos dirigents van confiar en els passos plantejats per Boye i, des d'aquell moment, és un dels responsables internacionals de la defensa. En aquesta entrevista a, l'advocat xilè insufla optimisme sobre el futur judicial dels exiliats i confia que totes les extradicions acabaran sortint del mapa.- Tots es troben en llibertat provisional. El president Carles Puigdemont va sortir de la presó amb pagament de fiança i la prohibició d'abandonar Alemanya. Els tres consellers de Brussel·les [Comín, Serret i Lluís Puig] tenen l'obligació d'informar el tribunal si surten de Bèlgica. Clara Ponsatí va haver d'entregar el passaport i Marta Rovira , a Suïssa, no té imposada cap mesura cautelar.- Ho podríem dividir en tres grups. Suïssa està regida pel conveni d'extradició, no per les instruccions de l'ordre europea de detenció. Bèlgica i Alemanya sí, de manera que tenen les mateixes garanties per als reclamats. Escòcia, en tant que part del Regne Unit, van adaptar de manera parcial la directiva comunitària d'euroordre, amb la qual cosa allà es pot fer una anàlisi més profunda de la prova.- Em baso en què els fets pels quals estan sent processats -i, en el dia de demà, acusats- a Espanya no són delictius a la resta de països europeus. Com ha de ser delicte fer un referèndum? No ho és en cap estat del continent. A Espanya, de fet, no ho era fins que no van començar amb totes aquestes restriccions. Estem davant d'un retrocés evident.- Això passarà amb tots els ordenaments, aquesta és la meva percepció. Tenim indicis sòlids que les extradicions es tombaran. L'estratègica jurídica no s'ha improvisat, hem estudiat tots els casos. El més sorprenent és el delicte de malversació del qual estan acusats, perquè és obvi que no s'ha comès. Hi ha proves, les despeses no s'han produït. Nosaltres creiem que s'ha estat molt frívol a l'hora d'atribuir la malversació, perquè els informes d'intervenció diuen el contrari que els informes policials. Per alguna cosa serà.- Hi ha una confusió entre els desitjos i la realitat. En una resolució d'admissibilitat, el tribunal alemany va considerar que aquests fets no eren constitutius de delicte des de l'ordenament jurídic del país germànic. Potser volen que es modifiqui.- Es pot demanar malversació agreujada, però el tribunal alemany ha demanat una sèrie de dades. Nosaltres en donarem segons les quals no hi ha malversació. Hi ha una persecució política, i cap país reclama l'extradició a un altre per un delicte polític.- Nosaltres tenim la clau contrària: tenim acreditat que no és així. La Fiscalia espanyola s'haurà de preguntar si en el cas d'Artur Mas, per la consulta del 9-N, també hi va haver malversació o no [el delicte va decaure abans del judici]. Només ha canviat l'escenari polític.- Tots ho són, i tots havien estat analitzats. Jo mateix vaig assessorar sobre aquesta qüestió. Els exiliats van marxar d'Espanya abans que es presentés la querella de la Fiscalia General de l'Estat. Sembla que la història es vulgui reescriure.- L'Estat treu un relat nou cada divendres. Ara diuen que s'ampliarà el delicte de rebel·lió i el de sedició en base a una positivíssima reunió amb la fiscalia alemanya . Però també van dir que Bèlgica entregaria Puigdemont en quinze dies, i que Alemanya faria el mateix.- La primera lectura que hauria de fer-se és què ha fet el jutge Llarena en tots aquests mesos. El seu concepte de violència és més polític que jurídic. Com en la resolució sobre Jordi Sànchez , quan diu que el comitè de Drets Humans de l'ONU no és vinculant per Espanya. En els països democràtics i compromesos amb els drets humans, això és una vergonya.- Mai m'he pronunciat en qüestions polítiques ara, perquè em toca fer de tècnic.- Que ningú en tingui cap dubte. El que està passant no resisteix cap filtre de control de drets fonamentals de cap tribunal internacional. Crec que ja és moment, ja ho era fa mesos, de posar una mica de seny.- A nivell tècnic no s'aguanta des del dia que va començar. Pel que fa al futur de la causa, farem tot el possible perquè Espanya, l'alta judicatura, es recondueixi cap als paràmetres de respecte de drets fonamentals. La internacionalització del conflicte és per per reverir la causa a Espanya, i això ho saben l'instructor i el Suprem.- La veritat és que a ningú se'l pot acusar d'això. Ni era rebel·lió, ni era sedició: se li diu llibertat. A Espanya ja li està passant factura a nivell internacional. Seria bo que alguns sortissin fora i que veiessin el mal que li estan fent a l'Estat.- Això és un assumpte entre advocat i client. Mai ens ho han preguntat. No crec que no s'hagi de contestar, sinó que és un aspecte del secret professional. L'Estat sap perfectament com trobar els ingressos, suposo que ja ho han fet.- Ho estic vivint amb molta agitació a nivell personal i professional. En molts assumptes del bufet m'estan substituint els meus companys, i treu temps de les meves filles. Però és una causa que val la pena.- Tenim molt bona la coordinació, jo m'encarrego dels equips de fora.- El CNI ho voldria saber.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)