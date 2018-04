Rajoy defensa que encara hi ha opcions per extradir Puigdemont per rebel·lió

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha fet una defensa de les euroordres en una roda de premsa conjunta amb el president de Dinamarca i ha destacat l'"avenç important" que va suposar la "demostració de confiança" que suposa aquest mecanisme entre els estats de la Unió Europea. Rajoy ha remarcat també que la decisió d'alemanya sobre Carles Puigdemont no és definitiva i que encara es podria extradir el president per rebel·lió: "Temps al temps", ha dit el dirigent del PP.D'altra banda, Rajoy també ha advertit el president del Parlament, Roger Torrent, per la querella de la cambra catalana contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. El president espanyol s'ha sumat al ministre de Justícia, Rafael Català, i el portaveu del govern espanyo, Íñigo Méndez de Vigo, que han criticat la decisió. Rajoy ha assegurat que no li toca fer "anàlisis jurídiques" però ha afirmat que l'acció del Parlament podria tenir una resposta de l'Estat. "Si la querella la paga el Parlament podria ser malversació", ha dit. Tanmateix, fonts de la Moncloa neguen que, per ara, s'hagi donat cap instrucció a la Fiscalia perquè actuï contra el Parlament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)