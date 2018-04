Barcelona afronta el diumenge amb talls de trànsit per la manifestació i la Bicicletada

La manifestació a Barcelona en suport als presos polítics

La coincidència diumenge a Barcelona d'una manifestació que es preveu multitudinària per reclamar la llibertat dels polítics independentistes en presó preventiva i la Bicicletada, una pedalada popular , comportaran restriccions de la circulació durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. Les limitacions començaran a partir de les 7 del matí i no es recuperarà la normalitat en la mobilitat fins, com a mínim, les 3 de la tarda, després que acabi la manifestació, per a la qual es desplaçaran uns 800 busos fins a la ciutat.La Guàrdia Urbana recomana moure's en transport públic, especialment en metro o en tren si es prové d'altres localitats, i en bicicleta o a peu, segons ha indicat l'intendent major, Ricardo Salas. La bicicletada sortirà a les 9.30 h del carrer Aragó amb Roger de Flor, i farà tot un recorregut per la ciutat fins al passeig Lluís Companys. Pel camí passarà per plaça Espanya i el Paral·lel, on es farà la manifestació, però Salas ha assegurat que s'han fet gestions "perquè no coincideixin en horari".La bicicletada partirà a les 9.30 h del carrer Aragó amb carrer Roger de Flor i passarà pels carrers Aragó, Tarragona, plaça d'Espanya, avinguda Paral·lel, Floridablanca, ronda de Sant Antoni, plaça Universitat, Pelai, plaça Catalunya, Fontanella, plaça d'Urquinaona, Trafalgar, passeig Lluís Companys, Comerç, passeig Picasso, passeig Pujades, carrers Marina, Pallars, Badajoz, Almogàvers, Roger de Flor i finalitzarà al passeig Lluís Companys. Segons Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) , que recomana moure's en metro aquest diumenge i sortir de casa amb antel·lació, el recorregut de la Bicicletada provocarà afectacions en unes 40 línies de bus a mesura que els ciclistes vagin avançant. Són les següents: D20, D40, H12, H14, H16, V7, V11, V13, V15, V17, V21, V27, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 39, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 59, 63, 65, 66, 67, 79, 92, 109, 115, 120, 136, 150 i 192.Per a la manifestació es reforçarà el metro, i es preveu que les alteracions del recorregut seran "severes" en 23 línies d'autobusos. Entre les 11 i les 17 h aproximadament es produiran desviaments i limitacions de recorregut per mirar de mantenir la regularitat del servei fora de l'àmbit d'afectació en les línies regulars següents: D20, D40, H12, H14, H16, V7, V11, V13, 13, 21, 24, 41, 46, 50, 55, 59, 65, 79, 91, 109, 120, 121 i 150.

