El Prat, setè aeroport més important d'Europa en volum de passatgers

L'Aeroport de Barcelona-El Prat ja és el setè més important d'Europa per volum de passatgers. Ho és gràcies als registres de l'any 2017, quan va aconseguir una xifra rècord de 47.284.500, i va créixer més que els de Londres Gatwick, Munic i Roma Fiumicino, els seus competidors directes per aquesta posició.Així es desprèn del nou informe de l'Observatori del Trànsit Aeri de Barcelona elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona, que analitza també l'oferta prevista per a aquesta temporada d'estiu. En termes de trànsit directe de passatgers, si es descompta el de connexió, Barcelona se situa com la cinquena ciutat europea en trànsit d'origen i destinació l'any 2017, per darrere de Londres, París, Istanbul i Moscou.El trànsit aeri intercontinental es va disparar l'any passat a l'Aeroport del Prat, amb un rècord de 4,7 milions de passatgers, un 18,5% més, i és que Barcelona és la principal porta espanyola d'entrada i sortida del trànsit aeri de passatgers amb Àsia, Àfrica i Orient Mitjà.Aquest augment és a causa de l'obertura de 16 rutes directes a 14 destinacions --Xangai, Chicago, Hong Kong, Buenos Aires, Los Angeles, Punta Cana, San Francisco, Seül, Teheran, Fes, Fort Lauderdale, Nova York, l'Havana, Boston--, dels quals 11 són nous, a més d'un augment de freqüències en 17 rutes directes intercontinentals, i de l'aposta de Norwegian i Level per l'aeroport barceloní.De cara a aquest estiu, l'oferta de seients s'ha incrementat un 5% respecte a la temporada anterior, amb aproximadament dos milions de seients més en total. Segons l'Observatori, gran part d'aquest creixement es deu a Vueling, amb un repunt d'1,8 milions de places (+13%), mentre que Ryanair ha augmentat un 9%, amb 450.000 seients més.Pel que fa a les rutes intercontinentals d'aquest estiu, les aerolínies han ampliat la seva oferta en uns 580.000 seients més a Barcelona (+13,6%), i Norwegian és la companyia que més augmenta la seva oferta intercontinental amb 250.000 places més. En els propers mesos, el Prat inaugura rutes directes a Mèxic i Taixkent(l'Uzbekistan) i es reforça amb les noves rutes a Boston, Pequín i Seül.Pel que fa a la càrrega, també va aconseguir un rècord històric l'any 2017, quan va superar les 154.000 tones, un 15,4% més que l'any anterior i es va situar per primera vegada al 'top' 20 d'aeroports europeus de càrrega aèria.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)