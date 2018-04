Els CDR impulsen una caixa de resistència

Els manifestants han cremat pneumàtics en el tall a l'N-340 a l'Ampolla Foto: CDR Begues

La imputació inicial per terrorisme de Tamara Carrasco, la membre dels Comitès de Defensa de la República (CDR) de Vilanova que va ser detinguda per la Guàrdia Civil , ha fet saltar les alarmes al moviment ciutadà, i els ha convençut que cal iniciar una caixa de solidaritat per fer front a la judicalització dels seus membres. Malgrat que els CDR insisteixen que les seves accions són pacífiques, no volen que l'"arbitrarietat de la justícia espanyola" els sorprengui desprevinguts.La idea que tenen és seguir el model que van fer servir Òmnium i l'ANC per cobrir les fiances dels processos iniciats a polítics i agents socials, però orientant-ho a pagar les possibles multes que es puguin dictar com a conseqüència de les accions que porten a terme al carrer, o fins i tot, altres despeses per donar cobertura logística a membres que puguin ser perseguits.Els CDR estan convençuts que la "repressió policial i judicial" als seus membres augmentarà en les properes dates. Fa setmanes que comproven que agents de la Guàrdia Civil i de "grups afins" a aquest cos els fan seguiments i els fotografien, segons han assegurat a. Per això, les mesures d'"autoprotecció" han augmentat sobretot a nivell nacional on se segueixen uns protocols molt rigorosos en les comunicacions tant tecnològiques com presencials.La caixa de resistència dels CDR començarà a articular-se en breu, molt possiblement de cara a Sant Jordi, malgrat que no s'ha concretat encara de quina manera. Les multes per desordres públics poden superar els 1.000 euros, "i no tothom té capacitat econòmica per fer-ne front", adverteixen.

