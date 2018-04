VÍDEOS I FOTOS El temporal ve acompanyat d'un tornado al Tarragonès

Fa dues hores s'ha observat un petit tornado a prop de Vila-seca, associat a la tempesta que ha afectat el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà (via @tv3cat; autor del vídeo Alberto Paños). #meteocat pic.twitter.com/8cvUlWFHAz — Meteocat (@meteocat) 13 de abril de 2018

Serveis Públics | La Brigada Municipal ha retirat les canyes de la reixa d’entrada a la canonada soterrada del Barranc del Portal, actuació que es fa sempre amb la primera avinguda d'aigua per evitar que taponin la reixa #Riudoms pic.twitter.com/QsePmBJeex — Ajuntament Riudoms (@ajriudoms) 13 de abril de 2018

El temporal d'aigua que ha caigut aquest divendres al matí al Camp de Tarragona ha provocat diferents incidències a la via pública. A Salou, el carrer Barcelona s'ha tallat a causa de l'acumulació d'aigua. A Cambrils, la pluja ha inundat l'Avinguda Diputació, una via que ja es va haver de tallar dimecres passat per la pujada del nivell del mar. A més, també ha afectat el pas que hi ha sota la via del tren a Vilafortuny. A Reus la tempesta també ha arribat en forma de calamarsa, acompanyada d'un fort aiguat. També hi han hagut diferents afectacions a Riudoms i Vinyols i els Arcs.Per altra banda, segons el Meteocat, s'ha observat un petit tornado a prop de Vila-seca, associat a la tempesta que ha afectat el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Alberto Paños ha pogut enregistrar el moment.Aquestes són algunes de les imatges del temporal d'aquest matí:

