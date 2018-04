L'exhausitiu recull de vinyetes internacionals que denuncien la repressió espanyola

Españoles, el humor es el espejo de lo que piensa la gente. Aquí teneis un recopilación de humor internacional... pic.twitter.com/ycX4s3imP8 — Eduard Biosca (@EduardBiosca) April 12, 2018

El procés català s'ha internacionalitzat sobretot amb la repressió de l'Estat per impedir el referèndum i amb l'ofensiva judicial contra l'independentisme. El món mira Catalunya, o si més no els ninotaires i humoristes de mitjans internacional, que amb ironia han retratat la situació que es viu al país. N'ha fet un exhaustiu recull l'humorista Eduard Biosca, que interpreta el Senyor Bohigas al Versió Rac1.Les vinyetes tracten la violència de l'1 d'octubre, la judicialització de la política o la defensa de la Constitució com a resposta contra tota demanda de l'independentisme. A continuació en teniu una mostra. Podeu veure tot el recull aquí

