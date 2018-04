L'avi del jutge Pablo Llarena, un republicà represaliat pels franquistes l'any 1936

El jutge Pablo Llarena té vincles amb Catalunya i amb la República. Aquesta relació li ve del seu avi, Juan Llarena Luna, nascut el 1882 a Cartagena i que va ser un dels impulsors de les Missions Pedagògiques creades l'any 1931 amb la Segona República amb l'objectiu de promoure "la cultura general i l'educació ciutadana".La història l'ha explicada el mestre de l'escola Pompeu Fabra de Mollerussa, al Pla d'Urgell, Ramon Manuel Ribelles, que ha fet una recerca a partir del nom del magistrat i en base al record que tenia d'un nínxol que hi ha al cementiri del seu municipi, Torregrossa, on hi figura el nom de Toribio Llarena, mort el 1918.A partir d'aquest fet, Ribelles ha anat recollint informació en els darrers mesos fins a acreditar que el jutge que porta la causa contra procés català tenia un besavi que va ser oficial de l'exèrcit i secretari municipal en municipis com Albinyana, la Bisbal del Penedès, Cervià de les Garrigues i Torregrossa, on hi està enterrat.L'home va tenir cinc fills, un dels quals Juan Llarena Luna, que l'any 1913 es va titular com a inspector de primera ensenyança i pensionat per la Junta d'Ampliació d'Estudis perquè fes un informe sobre els edificis escolars de Barcelona i les seves mançanes. Llarena també va ser cap d'instrucció pública a Lleida, on va exercir de professor de la mateixa manera que també ho va fer a la capital catalana i a Terol.El compromís amb l'educació "republicana" li va passar factura a partir de l'any 1936, quan va ser represaliat després de l'alçament militar. Els franquistes van eliminar les Missions Pedagògiques i van suspendre de sou i càrrec l'avi del jutge, segons Ribelles, que també apunta que l'any 1939 va ser readmès a la professió.El mestre de Torregrossa explica també que Juan Llarena tenia simpaties amb el Govern de la República i que tres germans seus van col·laborar econòmicament amb les milícies populars republicanes.

