​El comerç i la restauració critiquen Colau per «crucificar-los» i protegir el «top manta»

«Mercat» top manta a l'interior de l'estació de plaça Catalunya. Foto: Adrià Costa

"Quan un se sent desprotegit per qui l'ha de protegir, comença a ser perillós", afirma Àlex Goñi, de Pimec Comerç

«Superilla» del Poblenou. Foto: Adrià Costa La «superilla» del Poblenou. Foto: Adrià Costa

La comissió de l'Ajuntament de Barcelona sobre el context econòmic. Foto: ACN

Han transcorregut gairebé tres anys de mandat, però la distància que separa els sectors econòmics de Barcelona del govern d'Ada Colau encara perviu. Representants del comerç, la restauració i de la moda han participat aquest divendres en una comissió d'estudi sobre el context econòmic, creada pels efectes de l'atemptat de l'agost i l'1-O, on han aprofitat per queixar-se que Colau intenta "crucificar"-los mentre "protegeix" el "top manta" malgrat que els fa "competència deslleial" . A més de criticar les formes de gestionar la ciutat, també s'han referit a aspectes com la "criminalització" del cotxe per part del govern municipal.La sessió s'ha allargat més de tres hores i mitja, i ha estat marcada per la queixa dirigida a l'equip de Colau que ha expressat el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, una de les entitats que ha mantingut una relació més tensa amb el govern en aquests tres anys pel retard en la reforma de l'ordenança de terrasses, l'aprovació de la qual serà imminent . "La no relació i no parlar-nos ha estat la tònica durant gairebé tres anys", ha expressat Pallarols, i ha defensat que "Barcelona no es mereix segons quines formes de governar".Ho ha dit per les paraules que va expressar la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, durant l'Audiència Pública del districte d'aquest dijous, on es va referir al gremi. "Lamento que, tenint un teixit de restauradors com a districte amb molta voluntat de treballar amb el barri i bona relació, el sector restaurador estigui tan mal representat pel gremi que té ara mateix", va indicar. Per a Pallarols, "és una expressió absolutament intolerable i rebutjable d'un càrrec públic", i ha exigit la dimissió de Pin si no realitza una rectificació immediata. La presidenta de la comissió, Sònia Recasens (PDECat), s'ha compromès a traslladar la petició de rectificació a Pin. "Aquests fets no s'haurien de produir mai més", ha advertit.Diverses de les entitats que han participat en la comissió han tancat files amb Pallarols, com Àlex Goñi, de Pimec Comerç. Segons ell, s'ha "perseguit" els restauradors per tenir "unes cadires o taules mal posades", i s'ha mostrat d'acord amb el fet que cal complir la normativa, però també que cal que ho faci tothom. "Quan un se sent desprotegit per qui l'ha de protegir, comença a ser perillós, i si a sobre protegeix l'altre d'una manera més o menys laxa, i a tu et mira de crucificar, ens costa d'entendre", ha remarcat.Els comerciants entenen que el govern de Colau empara la venda ambulant il·legal, i han insistit en el fet que les seves queixes no van contra els manters, sinó contra que l'activitat del "top manta" segueixi al carrer sense que, a parer seu, s'actuï per trobar una sortida. "No volem anar contra les persones, volem anar contra la injustícia i allò que ens fa mal de debò", ha indicat Salvador Vendrell, de la Fundació Barcelona Comerç, que aglutina els principals eixos comercials de la capital catalana.Des d'Amics de la Rambla i la Plataforma d'Afectats pel "Top Manta", Fermín Villar ha reclamat "la mateixa contundència" contra aquesta activitat que amb els pisos turístics, contra els quals l'Ajuntament ha desplegat un pla de xoc i desenes d'inspectors. Amb la venda ambulant irregular, l'actuació municipal és diferent. "Quan veig els manters i la Guàrdia Urbana passa pel davant, i no se'ls fa res, si és un delicte, per què no s'actua?", ha lamentat Joan Carles Calbet, de Comertia, que és l'associació catalana de l'empresa familiar.Una de les veus més crítiques ha estat Neus Solà, de l'Associació de Marxants del Maresme, que agrupa venedors de mercats ambulants autoritzats. "Ens sentim a Barcelona abandonats, desatesos i menystinguts", ha confessat, i ha defensat que no són com els manters. Solà ha avisat de la manca de voluntat de Colau per resoldre diverses situacions en els mercats, on "l'incompliment de normatives és habitual", ha assegurat. Segons ella, les contraprestacions que reben de l'Ajuntament per les taxes que abonen només una s'executa "de manera correcta", i és la recollida d'escombraries.Els representants econòmics també s'han queixat de l'acampada de la plaça Catalunya , cosa que ha expressat Villar, i de la "criminalització constant del transport privat", en paraules de Jené, amb iniciatives com les "superilles" –zones de la ciutat on es redueix el trànsit de cotxes al mínim en benefici dels vianants i els ciclistes-, les restriccions en dies de contaminació sense que hi hagi alternativa i la multiplicació dels carrils bici. Una de les preocupacions que s'han reiterat més ha estat per la pèrdua de pistonada de Barcelona, i no necessàriament només pels esdeveniments dels darrers mesos vinculats amb l'atemptat de la Rambla de l'agost i amb el procés català, com les imatges que va deixar el referèndum de l'1 d'octubre.Així ho entén Juan Ignacio Díaz, de Marcas de Restauración –que aglutina grans cadenes del sector-, que ha afirmat que la restauració creix un 6,5% a Espanya i un 0% a Barcelona, amb algunes zones de la ciutat amb una reducció del 10%. En la seva opinió, tot plegat "va més enllà de la inestabilitat política". Considera que el 2004 Barcelona era més rellevant i "ara s'ha quedat un pas enrere" en relació a Madrid, que "està tenint un repunt de les característiques i les opcions de modernitat, i noves oportunitats i desenvolupament d'I+D", ha argumentat.Gabriel Jené, de Barcelona Oberta –entitat que agrupa els eixos turístics-, ha resumit el neguit que té el sector. "Estan passant coses que ens està traient de la lliga de la primera divisió en què Barcelona està situada", ha avisat, i ha insistit: "Estem perdent pistonada". Des de l'àmbit de la moda, Josep Maria Donat, de la marca TCN –i exdirector de la passarel·la Barcelona-, ha fet una advertència en la mateixa línia. "Fins fa sis o set anys érem el motor de la moda a Espanya i avui no som motor de res", ha subratllat.L'oposició ha optat per carregar tintes contra el govern davant les crítiques, mentre que Agustí Colom, el regidor de Colau que gestiona aquests sectors, hi ha passat de puntetes. A la comissió ha acudit una estona el tinent d'alcalde Gerardo Pisarello, el màxim responsable de l'àrea econòmica, però s'ha absentat per participar en la reunió de l'Estratègia per l'Ocupació 2016-2020 per fer balanç dels principals indicadors de reducció de l'atur. Recasens ha criticat el govern per "contraprogramar" la comissió amb un altre acte, i diversos assistents han lamentat que Pisarello no l'hagi seguit.La comissió, que s'ha creat a instàncies del PSC i amb el suport de tots els grups –excepte del govern de Barcelona en Comú, que es va abstenir-, té un caràcter temporal. Després de la sessió constitutiva del mes passat, ha celebrat la primera sessió temàtica amb compareixents aquest divendres, i se'n preveuen quatre més relacionades amb el turisme, el mercat laboral, l'impacte econòmic en les mesures urbanístiques i la fiscalitat. Les conclusions es preveuen tancar amb una altra sessió el 15 de juny.

