Els «comuns» avalen la querella contra Llarena i insten el PSC a sumar-se al front antirepressiu

Alejandro Fernández, al Parlament. Foto: ACN

Reunió de la mesa del Parlament d'aquest divendres. Foto: ACN

Puigdemont i Torrent el dia que es van reunir a Brussel·les Foto: Europa Press

Els "comuns" tanquen files amb l'independentisme i donen suport a la querella per prevaricació que el Parlament presentarà contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. La portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha denunciat el "pendent perillós de regressió en drets i llibertats" que s'està produint a Catalunya i a l'Estat i ha avalat que es denunciï la "vulneració de drets" dels dirigents independentistes que s'està produint per part del Suprem.Els "comuns" també consideren que la manifestació de diumenge convocada per l'Espai Democràcia i Convivència és una bona resposta a la judicialització del conflicte polític i a l'"ofensiva autoritària". Precisament per això han instat els socialistes a sumar-se al front antirepressiu. El PSC no ha assistit a l'acte d'homenatge organitzat pel Parlament als republicans represaliats pel franquisme i tampoc té previst participar a la mobilització de diumenge."Estem perplexos per les darreres decisions del PSC. Encara queden dies perquè repensin la seva situació respecte la manifestació", ha insistit Alamany, que ha subratllat que el front antirepressiu de diumenge és "transversal" i aplegarà grans majories socials. "La manifestació es dona en clau democràtica i no hauria de faltar ningú que es defineixi com a força progressista i catalanista", ha etzibat.Inés Arrimadas, líder de Ciutadans al Parlament, ha carregat aquest divendres contra Roger Torrent, president de la cambra, per haver convertit la institució com un "gabinet d'advocats de Carles Puigdemont o de Jordi Sànchez". "Moltes vegades no s'han respectat els drets dels diputats, i Torrent no ha volgut donar la cara", ha lamentat Arrimadas, que li ha demanat una reflexió sobre com dirigeix l'activitat parlamentària. "Està seguint el mateix camí de Carme Forcadell. Vol ser el portaveu d'ERC", ha dit."Estem farts d'escenificacions. Demanem al president del Parlament que deixi de posar la cambra al servei dels partits independentistes i que proposi un candidat que pugui tenir la majoria parlamentària i que no tingui càrregues judicials a les seves esquenes", ha ressaltat Arrimadas. Segons ella, el "fracàs" de l'independentisme és "evident", i ha demanat que "deixin d'embolicar la troca".La portaveu de parlamentària del PSC, Eva Granados, ha lamentat aquest divendres que la querella anunciada per la majoria independentista de la mesa contra Pablo Llarena és "l'escenificació d'una decisió ja presa" per part de JxCat i ERC. "Ni les cauteles, ni els recels ni les desconfiances dels lletrats han fet canviar aquesta decisió, que ja estava presa", ha denunciat, motiu pel qual s'ha posicionat en contra de la querella i ha criticat que "l'enfrontament institucional és la pitjor manera de defensar els drets dels diputats", així com ha denunciat un "ús partidista de la institució".Així mateix, ha constat un "engany, ja que, encara que Jordi Sànchez o Jordi Turull haguessin estat aquí, no haurien estat presidents de la Generalitat", cosa que evidencia un "fracàs de la suposada majoria de posar-se d'acord", atès que "hi ha 70 diputats que no saben què fer", ja sigui "persistir en la via unilateral i desobedient que vol la CUP, o com vol ERC i el PDECat, plantejar una candidatura efectiva". Tot i això, a diferència d'altres grups com el PP, el PSC no plantejarà una denúncia pel malversació si es presenta aquesta querella: Més enllà d'aquesta denúncia, poca coses podem fer".Preguntada pels motius pels quals els socialistes no han assistit a l'acte d'homenatge als republicans represaliats pel franquisme, s'ha mostrat orgullosa "de tota la feina" del partit en aquesta matèria. "Però estem en contra de l'ús d'actes institucionals per fer mítings de part", ha afegit, ja que el president de la cambra, Roger Torrent, ha fet un "símil entre el franquisme i el que està fent la justícia espanyola", cosa que comporta "dividir a grups que mantenim aquesta unitat en la lluita contra el franquisme".Alejandro Fernández, portaveu parlamentari del PP, ha alertat que el Parlament i Roger Torrent podrien incórrer en un delicte de malversació de fons públics per la querella que presentaran contra Llarena, magistrat del Tribunal Suprem que porta la causa contra el procés, arran del veto a la investidura de Jordi Sànchez. Fernández ha fet seus els advertiments verbals dels lletrats del Parlament i ha acusat Torrent de "desprestigiar" la cambra."Les forces polítiques separatistes han imposat una decisió també contra el criteri dels lletrats de la cambra. Com que no és la primera vegada que es pronuncien en contra d'ells, reivindiquem el paper d'aquests professionals, que no estan aquí per passar un calvari", ha recalcat Fernández. Els serveis jurídics de la cambra han dit tres coses, segons el PP: que no són experts en dret penal -són experts en "tributari, constitucional i admnistratiu"-, que l'acció penal en un procediment així ha de ser "el darrer pas", i han suggerit que es demani informe a un penalista de prestigi.Aquesta petició, segons la versió de Fernández, ha estat rebutjada. El més rellevant, en tot cas, és que els lletrats han indicat que "el bé jurídic a protegir no és el Parlament, sinó uns diputats i, eventualment, un grup polític". "Tenen tot el dret del món a iniciar mesures com a grup polític", ha admès. L'advertiment dels lletrats, segons el PP, indica que els grups proposants podrien estar incorrent en un delicte de malversació. "El senyor Torrent copia el pitjor de l'etapa de Carme Forcadell", ha recalcat.La decisió de presentar la querella s'ha pres entre queixes de l'oposició, especialment de Ciutadans, que ahir ja va advertir que "perseguiria" judicialment Torrent davant un possible cas de malversació si materialitzava la demanda contra Llarena. Els lletrats de la cambra, segons fonts parlamentàries, han expressat recels i han recomanat que siguin els grups independentistes o bé el propi Sànchez qui es querelli. "No som experts en dret penal", han recalcat verbalment els lletrats."Hi ha molts diputats que no senten vulnerats els seus drets. Només hi ha l'interès d'uns grups", s'han queixat a la sortida fonts de l'oposició. La querella, que ha comptat amb el vot contrari de Ciutadans i del PP, serà finalment per prevaricació i es presentarà al mateix Suprem. Els "comuns" han proposat que s'encarregués a un penalista extern que estudiés si hi ha base legal per la querella, i en paral·lel fer una queixa formal com a Parlament a l'espera del criteri d'aquest expert. Torrent ho ha descartat i, a banda, també aposta per fer una queixa formal davant dels òrgans judicials.Malgrat, fonts independentistes de la mesa consideren que, malgrat els dubtes dels lletrats, "és la institució la que s'ha de defensar, ja que s'afecta el seu normal funcionament", ja que es vulnera "l'interès públic de tots els diputats, els 135", no tan sols dels independentistes. Així mateix, s'ha encarregat als serveis jurídics de la cambra que estudiïn la querella, però deixant oberta la porta a rebre assessorament extern. Així mateix, la denúncia es podria fer extensiva no tan sols a Llarena, sinó a tots els magistrats de la sala penal del Suprem, mentre que, en paral·lel, es podria tramitar la queixa formal que proposen els "comuns", sense que una iniciativa faci decaure l'altra.La reunió de la mesa ha arrencat amb vint minuts de retard i tenia un únic punt en l'ordre del dia: avaluar quina era la millor resposta al nou embat del Suprem contra la legislatura. El president del Parlament ja va prendre ahir la decisió de presentar la querella, però volia atendre les demandes dels grups. A banda de Ciutadans, el PP també s'han oposat al xoc legal amb Llarena. Les formacions constitucionalistes urgeixen l'independentisme a presentar un candidat sense causes judicials pendents després de tres plens suspesos i una investidura fallida.Malgrat això, Carles Puigdemont, president a l'exili i líder de Junts per Catalunya (JxCat), no té intenció de proposar un nou candidat en els propers dies. De fet, la intenció és portar al límit els terminis de la investidura , que caduquen el 22 de maig. L'escenari de noves eleccions, tot i ser descartat per tothom, torna a planar sobre l'horitzó de la legislatura. Puigdemont va reunir-se ahir amb Artur Mas a Berlín i la setmana vinent citarà els diputats de JxCat a la capital alemanya

