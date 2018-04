FOTOS Surten a la llum les primeres imatges del cotxe del crim de Susqueda

Primeras imágenes del coche de las víctimas de Susqueda con las piedras que lastraron los cuerpos de Marc y Paula https://t.co/FcXxm0yhot — Antena3Noticias (@A3Noticias) April 13, 2018

Passen els dies i van sortint a la llum nous detalls del crim del pantà de Susqueda, que es va saldar amb la mort de dos joves. El programa d'Antena3 Espejo público ha difós avui les primeres imatges del vehicle on Jordi Magentí, el presumpte assassí, va deixar els cadàvers, amb les pedres que va col·locar per tal que s'enfonsessin.Els Mossos d'Esquadra creuen que el detingut es va intentar desfer dels cadàvers del joves enfonsant-los sota aigua i col·locant-los un material pesant que evités la seva flotabilitat per allunyar sospites, perquè sabia que l'investigarien si els descobrien a la zona on anava pràcticament cada dia.A través de gravacions d'imatges, declaracions de testimonis que van sentir els trets i de proves sonomètriques, han pogut determinar que el crim va passar entre les 11.20 i les 11.26 del matí del 24 d'agost, el dia que la parella va desaparèixer.La suma de proves situa l'arrestat al lloc on es va cometre el crim en aquella hora concreta. "És veritat que no hi ha prova directa, però tots els indicis apunten que només va poder ser ell", ha afirmat l'advocat de la família de les víctimes, Carles Monguilod.

