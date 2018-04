VÍDEO Així s'indigna la Rahola del «Polònia» perquè l'advocat de Puigdemont li roba protagonisme

La detenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el seu posterior alliberament i el procés d'extradició que hi ha obert actualment contra ell han donat molta rellevància mediàtica a l'advocat del cap de l'executiu català, Jaume Alonso-Cuevillas. I el Polònia de TV3 ho ha aprofitat com a material d'un hilarant gag.El programa de sàtira política de la televisió pública catalana i afegeix un personatge clau en el còctel humorístic: Pilar Rahola. La peça audiovisual parteix de la indignació que li genera a la periodista i escriptora, habitual de les tertúlies televisives, el fet de perdre protagonisme per la presència d'Alonso-Cuevillas en els informatius i la resta de programes de TV3.

