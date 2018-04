Els daus i l'estratègia t'ajudaran a aconseguir «El favor del faraón»

"I no té dau?" seria una de les exclamacions més habituals quan algú s'apropa a alguns dels jocs de taula moderns que no disposen d'aquest component tan conegut.Els daus són un dels elements més habituals a l'hora de jugar, i també un dels més característics. Fins al punt que molta gent arriba a considerar-los una part intrínseca d'un joc de taula. Els jocs de taula moderns han trencat amb aquesta dicotomia i el dau s'ha convertit en un component més que només apareix quan realment l'autor ho considera necessari.Els autors han deixat d'utilitzar el dau només com a motor que fa avançar la nostra fitxa en valors de 1 a 6 de forma monòtona durant la partida, i se n'han explorat altres funcionalitats: com a marcador indicant un valor associat a algun aspecte del joc, com a peça desplaçant-se pel tauler, com a recurs del joc essent de colors diferents, amb diferents valors (números, colors, signes,...) a les seves cares, variant la quantitat de cares...D'aquesta manera, els daus han esdevingut un element tant o més polivalent que, per exemple, les cartes, donant nom ( Joc de Daus ) a tots aquells on els daus són l'element al voltant del qual gira tot el que passa a la partida.En una societat tan estratificada com l'egípcia, no es fàcil aconseguir El favor del faraón . Però vosaltres esteu decidits a aconseguir-ho, tot i ser uns simples serfs.Arribar al faraó no és fàcil, així que haureu de trobar la via perquè algú us hi acosti. I aquest algú no serà només una persona, necessitareu establir una bona xarxa de contactes amb membres de la cort perquè finalment, un dia, el faraó en persona us atengui en audiència.Primer contactareu amb els guàrdies o les criades. UN cop aconseguida la seva amistat, podreu acostar-vos als capitans de vaixell i, amb una mica de sort, fer-vos amb una màscara funerària. Llavors intentareu que us presentin als sacerdots. Sens dubte finalment ells parlaran de vosaltres a la esposa del faraó, la qual intercedirà perquè sigueu escoltats a la Sala del Tron.El favor del faraón és un joc de daus (molts daus!) on haureu de combinar-ne els resultats per guanyar-vos els diferents membres de la cort. Començareu amb només 3 daus, però necessitareu aconseguir una tirada de 7 resultats iguals perquè el faraó us concedeixi el seu favor, així que cada cop que us toqui jugar, el vostre objectiu serà intentar obtenir una combinació que us permeti aconseguir un nou membre de la cort que us ajudi en aquesta tasca. Cada membre us aportarà algun benefici que us ajudarà a assolir millors combinacions amb els resultats dels daus: tirar-ne més, modificar-ne el resultat, tornar-ne a tirar els que vulguem, copiar algun resultat, etc.A més d'aquesta vessant lúdica i competitiva, El favor del faraón és un gran exercici d'estimulació matemàtica, tot i que, en aquest cas, no es centra en el càlcul aritmètic sinó en el probabilístic, convertint-se en una bona ocasió per exercitar el càlcul de probabilitats d'una manera ben visual i entenedora.Nom del joc:Autor:Editorial:Número de jugadors:Temps de joc:Edat:Autor de jocs de taula i membre del grup d'assessorament de jocs de taula Santa Clara

