FOTOS Apareixen milers d'exemplars d'una espècie atípica de medusa a la Costa Brava

Alguns dels centenars de meduses que han aparegut en una platja de la zona de Sarnella al Port de la Selva. Foto: ACN

Diversos municipis de la Costa Brava, des de Palamós fins al Port de la Selva, han vist com en darrers dos dies les platges i el litoral s'omplien de milers d'exemplars del que es coneix com Velella velella, una colònia de petits animals definits com a hidrozous que s'assemblen a les meduses i que són de color blau.El biòleg, Eduard Marquès, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que aquesta espècie és habitual de la costa oest dels Estats Units però que també es pot trobar en aigües interiors de la costa catalana. Tot i això, tant ell com els veïns dels pobles afectats afirmen que mai abans havien vist un avarament tan gran.​Tant el regidor de Governació del Port de la Selva, Roger Pinart, com el sotsinspector en cap de la Policia Local de Llançà, Jaume Simón, diuen que per ara no adoptaran cap mesura i que esperen que els animals s'acabin desintegrant.

