El CAC amonesta TVE per convertir Boadella en el president real de Tabàrnia

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha posat en dubte el "rigor" de TVE per haver concedit categoria d'institució a la "comunitat fictícia" de Tabàrnia. El ple de l'ens regulador ha decidit amonestar la cadena pública espanyola per haver presentat Albert Boadella com el president real de Tabàrnia. El CAC denuncia que el Canal 24 Horas de TVE va connectar amb una roda de premsa de Boadella el 6 de febrer i va definir l'actor com "un càrrec públic constituït", a la vegada que atribuïa a Tabàrnia la categoria d'"entitat formal". L'informe detalla que aquesta actuació va generar "confusió" en els espectadors.El canal informatiu de TVE va tallar el directe d'una roda de premsa del ministre de Foment, Íñigo de la Serna , sobre un nou servei de trens d'alta velocitat a baix cost per transmetre la roda de premsa de Boadella. Com subratlla l'anàlisi del CAC, en l'emissió de la cadena pública es va presentar l'actor com la màxima autoritat de Tabàrnia "sense cap altre aclariment o consideració". L'informe enumera les repetides ocasions en què el canal va equiparar l'actuació de l'actor -tant en els grafismes com en les veus en off- amb una intervenció d'un president formal. També alerta de la falta de context en les informacions emeses per la cadena.El CAC, que va decidir actuar d'ofici -tot i que després d'obrir la investigació va rebre dues queixes de particulars-, constata que el comportament de TVE resulta una "falta de cura en l'aplicació del rigor que és exigible a una canal públic d'informació". Per aquest motiu, l'ens regulador ha elevat l'informe a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, tal com dicta la normativa vigent.La manera de procedir de la televisió pública espanyola ja va motivar una denúncia del senador d'En Comú Podem Óscar Guardingo, que després d'aquella emissió va registrar una pregunta escrita a la cambra alta demanant explicacions al govern espanyol pel protagonisme concedit a Boadella i Tabàrnia.

CAC Tabàrnia by naciodigital on Scribd

