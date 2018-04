El president del TSJC avisa els nous jutges que hauran de plantar cara als «desafiaments» polítics

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha realitzat una contundent defensa del paper del jutge a Catalunya, davant del "complex moment polític" que ha recordat que hi ha obert, i de la complicada causa judicial que l'acompanya i manté diversos dirigents polítics a la presó. En l'acte de jura dels 17 nous jutges que exerciran a Catalunya, s'ha fet seves les paraules del president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, i els ha recordat la seva obligació de "defensar l'estat de dret davant de qualsevol pretensió de menystenir-lo"."Heu de ser plenament conscients dels desafiaments que se'ns estan presentant", ha afirmat, en un discurs que en certs moments ha agafat un caire destacadament polític. Per això, els ha instat a complir el seu jurament, i a defensar "l'ordenament constitucional" davant de qualsevol "intent de trencar-lo", ja provingui de particulars "o altres poders públics o dels seus servidors".Als jutges, que han mostrat "lleialtat a la Corona" i s'han compromès a "complir els deures judicials davant de tot", també els ha demanat que actuïn amb "independència, imparcialitat, integritat, cortesia, diligència i transparència". A més, els ha recordat que el seu "únic sotmetiment" ha de ser el de la legalitat constitucional: "Ningú, cap persona, entitat o organització, per poderosa que pretengui ser, i encara que s'escudi amb els vots, està per sobre la llei".Si no es posen al costat d'aquesta responsabilitat, els ha dit, es podria trencar el "marc de convivència pacífica", i si això no ho garanteixen els jutges, ha prosseguit, "la paraula democràcia perdrà tot el seu significat".Barrientos ha destacat la "necessitat de preservar la confiança de la societat amb els seus jutges", sobre la qual ha assegurat que "ningú ha de dubtar" que aquesta se sotmet a la "fidelitat del sistema constitucional".En aquest punt, ha afirmat, "l'ofici de jutge és segurament el més gratificant", tot i que tampoc s'ha d'oblidar, ha indicat, que aquest "honor i privilegi" comporta també una "altíssima responsabilitat" envers la ciutadania.Els nous jutges són Raquel Abarca, Monica Bestancury, María Bervel, Adrián Cámara, Judit Cano, Mercè Chova, Rocío Esquinas, Carla García, Cristina García, Jessica García, Antonio Gómez, Omaira Gonzalvo, Alejandra Llido, Paloma Míguez, Augusto Javier Mosquera, Marta Nadal i Jennifer Rocío.Fonts de la presidència del TSJC consultades pels mitjans de comunicació s'han mostrat receloses i crítiques envers la querella que el Parlament de Catalunya ha presentat contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ha vetat de nou la investidura de Jordi Sànchez.Aquestes mateixes fonts han assegurat que la querella pot propiciar una situació de "màxima confrontació", que no és "gens desitjada".Aquest mateix dilluns, el rei Felip VI va presidir l'entrega de despatxos dels 65 jutges de la nova promoció d'arreu de l'Estat . En el seu discurs, va lloar els "valors constitucionals" de la justícia espanyola, entremig de les crítiques per l'alliberament de Carles Puigdemont per la justícia alemanya, i va refermar com havia de ser un jutge espanyol: "Independent, inamovible, responsable, sotmès únicament a l'imperi de la llei".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)