Cs, PSC i PP no assisteixen a l'homenatge als republicans represaliats pel franquisme

El clima d'enfrontament entre blocs segueix enquistat al Parlament de Catalunya. Fins a tal punt, que la divisió ha estat especialment palpable en l'acte institucional en homenatge als republicans represaliats pel franquisme. Ciutadans i el PP no hi han assistit. Però tampoc el PSC, que el considera un acte "manipulat" i no avala que s'associï el franquisme amb l'acció de la justícia espanyola contra dirigents independentistes. Sí hi han participat dirigents de Junts per Catalunya, ERC, els "comuns" i la CUP.

El president de la cambra catalana, Roger Torrent, ha denunciat que "alguns valors del franquisme i ideals feixistes continuen presents; mai han desaparegut del tot" i ho ha vinculat a algunes "agressions amb simbologia nazi" que s'han produït els últims mesos a Catalunya. També ha assenyalat els "atacs" del govern espanyol contra Catalunya i la "regressió en drets i llibertats" tant pel que fa a la protecció de la memòria històrica com a la situació de presó i d'exili en la qual es troben 16 dirigents independentistes per la causa per rebel·lió que està en mans del Tribunal Suprem.Just després que la mesa del Parlament hagi aprovat presentar una querella per prevaricació contra el jutge Pablo Llarena després que hagi denegat de nou el permís a Jordi Sànchez per poder assistir al ple d'investidura, Torrent ha assegurat que defensant "els drets concrets" dels dirigents independentistes a presó i a l'exili s'està "defensant els drets de tots", així com "la memòria de tants i tantes que van deixar-se la pell" per aconseguir una democràcia. "Si tots els que han lluitat fins ara no han defallit, nosaltres tampoc defallirem en la defensa dels drets i les llibertats i en la defensa de la democràcia. Defensarem la memòria història i no permetrem que es trepitgin els nostres drets", ha insistit el president del Parlament.Torrent ha subratllat que els valors republicans de la "igualtat, la llibertat i la fraternitat" són "inherents" a les institucions catalanes i que per això cal ara defensar-los "amb més insistència" per "dignificar" la memòria i construir una societat "emparada en aquests valors".La portaveu del PSC, Eva Granados, ha reivindicat l'acció del seu partit en defensa dels republicans represaliats pel franquisme però ha assegurat que estan "en contra de la manipulació" d'actes institucionals com el que s'ha celebrat aquest divendres al Parlament. Al seu judici, ha estat un acte de "reivindicació d'una ideologia en concret" que suposa "dividir" la unitat en la lluita contra el franquisme i la restitució de la memòria històrica. A més, Granados ha rebutjat que es faci "un símil entre el franquisme i el que està fent la justícia espanyola" en la causa per rebel·lió oberta contra els dirigents independentistes.

