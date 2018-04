Els Mossos troben restes de sang a casa de l’arrestada pel crim de la Guàrdia Urbana

La Unitat de Policia Científica dels Mossos d’Esquadra ha localitzat noves restes de sang a casa de l’agent Rosa Peral, una de les principals sospitoses de ser autora del crim de la Guàrdia Urbana junt amb el seu company del cos Albert López. Durant les quatre hores d’escorcoll que els Mossos van fer ahir dijous, van trobar marques de sang en una bombeta i a diferents punts del terra, segons publica La Vanguardia En canvi, la policia no va localitzar cap resta a una paret del fons d’una sala de la planta baixa que havia estat repintada en dates coincidents amb la mort de Pedro Rodríguez, també agent de la Guàrdia Urbana. El repintat d’aquesta paret, precisament, va ser el que va aixecar les sospites de la jutge de Vilanova i la Geltrú que encapçala la investigació del cas també conegut com a crim del Foix, la qual va demanar que ahir es fes un nou registre a l’habitatge, gairebé un any després del succés.La titular del jutjat d’instrucció número 8 de Vilanova va ordenar a la policia científica que tornes a casa de Peral perquè, analitzant les fotografies del seu mòbil, havia trobat una imatge de mitjans d’abril de la planta baixa de la casa, en la qual l’estança apareixia diferent de com l’havia trobat la policia en el registre fet l’endemà de la detenció dels principals sospitosos, el 14 de maig. Entre la imatge del mòbil i l’aspecte de l’habitació que havia vist la policia hi havia dos canvis: a la foto apareixia un sofà sense acabar de muntar davant una paret taronja a mig pintar, mentre que el dia del registre el sofà no hi era i la paret estava pintada de blanc.Segons recull la interlocutòria a la qual ha accedit l’ACN, la jutge associa aquestes modificacions de la planta baixa a la furgoneta prestada que Rosa Peral va demanar a un company de la Guàrdia Urbana tres dies després de la mort de Pedro Rodríguez. Quan va demanar el vehicle, apunta la magistrada, Peral ho va fer explicant que havia de traslladar un sofà. Al mateix temps, la jutge destaca un missatge trobat al mòbil de l’arrestada en què un veí li pregunta si va estar utilitzant una serra elèctrica la nit del 2 al 3 de maig –un dia després del crim i dos dies abans que el cadàver aparegués calcinat en un cotxe prop del pantà de Foix-.Davant aquests elements, la magistrada sospita que Rosa Peral i Albert López haurien utilitzat una serra per esquarterar el cos de Pedro Rodríguez i després haurien ocultat les possibles esquitxades de sang repintant la paret i desfent-se del sofà. Per trobar proves relacionades amb aquesta hipòtesi, ahir la jutge va presenciar el nou registre, al qual també va assistir Peral, traslladada des del centre penitenciar Brians 1.La policia va accedir a la casa amb un pic, una massa i una barra de ferro tipus perpalina, així com també diversos productes químics. De les proves fetes al llarg de tot el matí, però, no es va poder comprovar que la paret repintada ocultés taques. En canvi, segons apunta ‘La Vanguardia’, els Mossos sí que van trobar petites restes en altres punts que no havien estat detectades anteriorment, ni durant el registre fet l’endemà de la detenció ni durant la reconstrucció del crim feta el 20 de juny.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)