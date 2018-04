Sabadell penjarà aquest dissabte l'estelada i la bandera tricolor a la façana de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Sabadell penjarà aquest dissabte, 14 d'abril, la bandera estelada a la façana consistorial. Commemora, així, la proclamació de la República catalana de l'any 1931. De la mateixa manera, també es penjarà la bandera tricolor que identifica la República espanyola.Així es va acordar en una moció aprovada al ple municipal del passat mes de març, on es van defensar els valors del republicanisme. No és el primer cop que això passa a Sabadell.Al juny de 2014, i com a resposta a l'abdicació de Joan Carles I, unes 600 persones es van concentrar a la plaça Sant Roc. La llavors regidora portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Marisol Martínez, va accedir a l'Ajuntament (llavors governat pel PSC) i va penjar una bandera tricolor d'una de les finestres de la façana principal. Al seu torn, l'actual segon tinent d'alcalde, Juli Fernàndez (ERC), que llavors no era regidor, va fer el mateix amb una bandera estelada.

