Contundent crítica de Mercedes Milà al discurs de Felip VI del 3-O

Pertenece a la nobleza.

Se declara "noble de cojones".

Pero el protocolo no es su fuerte

Y le dice al Rey Felipe esto:

(Domingo en Salvados) pic.twitter.com/PP1IwhBemg — Jordi Évole (@jordievole) April 12, 2018

De másters y estudios. Decir la verdad o mentir. "¿Pero qué les pasa en el PP?"

Domingo (21:25h), Mercedes Milá en Salvados pic.twitter.com/myof0XvgA6 — Salvados (@salvadostv) 11 de abril de 2018

La periodista Mercedes Milà no té pels a la llengua i ho ha tornat a demostrar. Milà ha carregat amb molta contundència contra el discurs de Felip VI del dia 3 d'octubre, dos dies després del referèndum. "No pot fer aquest discurs el dia 3 d'octubre! Es va posar en contra molta més gent a Catalunya que la que va aconseguir que l'aplaudissin a Espanya", ha afirmat en un avançament del programad'aquest diumenge.Milà reclama "empatia" al monarca espanyol. "No ha tingut cap record per les víctimes d'una violència exagerada, absurda i ridícula ordenada pel ministeri d'Interior el dia del referèndum que no podia ser referèndum però va ser referèndum", denuncia. "Sigui més valent, posi's a la pell de l'altre. I si perd el tron, doncs ha arribat el moment".

