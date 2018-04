Transsexualitat, abusos i censura: les pel·lícules del Clam que no et pots perdre

Queden tretze dies perquè el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el Clam , doni el tret de sortida a la seva quinzena edició. Una edició que pretén consolidar el caràcter professional del certamen, oferint pel·lícules de primer nivell; reinstaurant les dotacions econòmiques pels concursos de millor curt i llargmetratge, i teixint complicitats amb entitats locals estretament vinculades i compromeses amb la societat, com és el cas d'Ampans, institució que l'any vinent implantarà un premi adreçat a persones amb alguna discapacitat psíquica o física que treballin en el món de la producció cinematogràfica.Seguint en la línia habitual, el Clam projectarà films que fan reflexionar els espectadors. Ja siguin en format documental o de ficció, pel·lícules que al·ludeixin a algun fet que faci trontollar la societat. Seran dinou films, en el marc del festival (a les sales de Manresa, Navarcles i Avinyó), que provenen de països diversos, com Espanya, Xile, França, Itàlia, Portugal, Colòmbia, Suïssa, els Estats Units, Alemanya o Anglaterra.Pel·lícula alemanya, estrenada l'any 2017 i dirigida per Valeska Grisebach. Explica la història d'un grup d'obrers alemanys que es trasllada a viure en un poble de Bulgària per a construir-hi una central hidràulica. Són uns homes barroers i descarats, i la seva presència molesta els habitants del poble. L'argument se centra en Meinhard, qui no té gaire bona relació amb els companys i intentarà apropar-se als vilatans búlgars, forjant-hi llaços amistosos i sentimentals amb la voluntat de començar una nova vida.El nom del film, Western, no és en va. El protagonista és solitari i, a més, foraster. Beu, juga a cartes al saloon del poble i sap muntar a cavall, ben bé com l'actor d'una pel·li de l'oest. Tot i així també té un pes polític important, que palesa la dominació alemanya sobre els països de la perifèria europea. Premi a la Millor Direcció per Valeska Grisebach al Festival de Mar de Plata, d'Argentina i el Premi Especial del Jurat en el Festival de Sevilla.Dirigida per Rebekah Fortune, aquesta pel·lícula estrenada l'any 2017 apropa el públic, a través d'una mirada sensible, al tema de la identitat sexual en adolescents. El film segueix la vida de Charlie, un jove de 14 anys a qui un club de futbol important fitxa amb un gran contracte. El seu pare n'està molt orgullós però ell no sembla alegrar-se'n tant. Per què? Perquè és una nena atrapada en el cos d'un nen i durant tota la seva curta vida s'ha sentit pressionada a complir les expectatives que té tothom cap a ella.Finalment, quan decideix viure a la seva manera, el seu pare i els seus companys de futbol la rebutgen, però l'espera una nova vida. Just Charlie va rebre el Premi del Públic en el Festival d'Edimburg (EIFF) i Harry Gilby, la jove que interpreta la Charlie, va estar nominada com a Millor Actriu Revelació en els British Independent Film Awards.Situada a la dècada dels 70, aquest drama amb segell suís dirigit per Petra Biondina Volpe recorda la lluita de les dones de Suïssa per aconseguir el sufragi femení. Ho fa a través del personatge de la Nora, una jove mestressa de casa i mare de dos fills que viu en un poble petit i pintoresc on gairebé no es parla de les protestes pels drets civils, els moviments contraculturals o la revolució sexual. Ella, que segueix el ramat, canvia d'actitud el dia que el seu marit li prohibeix que agafi una feina a temps parcial.La frustració la porta a iniciar una lluita pública a favor del sufragi femení. Una lluita que farà penjar d'un fil el seu matrimoni i que la portarà a conviure amb amenaces de diversos sectors. Ella, però, decidida a tirar endavant la seva reivindicació, es nega a fer marxa enrere i convenç la resta de dones del poble perquè vagin una vaga. La vida de tots els vilatans canviarà per sempre, com també ho farà la de la Nora, que descobrirà que, alhora, s'està alliberant a ella mateixa.Una de les joies del cinema estatal d'aquest 2017. Escrita i dirigida pels terrassencs Albert Pintó i Caye Casas va ser la que es va endur el Gran Premi del Públic del Festival de Cinema de Sitges i una de les nominades a Millor Pel·lícula en aquest mateix certamen. És una comèdia negra amb tocs surrealistes que explica la història d'una família que es prepara per celebrar el cap d'any en una casa aïllada al mig del bosc.De sobte, però, apareix un rodamón misteriós. És nan i, assegurant que és Déu, amenaça d'exterminar la raça humana durant la matinada. Només se salvaran dues persones, i els encarregats d'escollir-les seran els membres d'aquesta peculiar família, interpretada per Boris Ruiz en el paper de pare; Eduardo Antuña com un dels fills, masclista i egòlatra; Itziar Crespo, dona d'aquest primer fill, i David Parejo, que és l'altre fill, amb tendències depressives.El francès Xavier Beauvois porta a la gran pantalla una adaptació de la novel·la amb el mateix nom que l'any 1924 va publicar l'escriptor francès Ernest Pérochon. Situada a la França del 1915, en plena primera Guerra Mundial, aquest llargmetratge de poc més de dues hores de durada entra dins la vida d'Hortense, una dona treballadora, amb dos fills al front militar, que manté la granja familiar amb l'ajuda del seu pare, ja molt gran, i la seva filla Solange, que flirteja amb els soldats anglesos mentre espera el seu marit.Desbordada per la feina, Hortense contracta Francine, una noia jove i orfe, perquè l'ajudi amb la collita de blat. La jove demostrarà una gran eficiència i s'acabarà convertint en un membre indispensable per a la família. Tot canviarà, però, quan conegui el Georges, un dels fills d'Hortense. L'atracció mútua que sentiran desembocarà en una relació epistolar a distància quan ell se'n torni al front. Tot canviarà quan els americans arribin a la granja.Amb només 24 anys, el sabadellenc Fèlix Colomer, decideix indagar en el mediàtic cas Maristes d'abusos sexuals. Ho fa a través d'un documental de 94 minuts de durada i posant davant la càmera Manuel Barbero, el pare d'una de les víctimes de la trama en qüestió, i Joaquín Benítez, el pederasta que va abusar del fill del primer i una vintena de nois més.A través d'un intens treball d'investigació periodística, Colomer aborda totes les figures claus d'aquesta històrica i fa confessar Benítez, per primer cop i a cara descoberta, pel seu delicte. Shootball s'estrenarà a Catalunya el 18 de maig, en el marc del cicle DocsBarcelona. Abans, però, passarà per l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, en una projecció que tindrà el diumenge 29 d'abril a les set de la tarda i que comptarà amb la presència del director.Un grup de treballadors d'una fàbrica d'ascensors portuguesa estan amoïnats perquè veuen que els seus caps comencen a retirar maquinària i es neguen a donar explicacions. Tot fa pensar que tancaran. Davant les ofertes d'indemnització, els obrers decideixen lluitar per mantenir oberta l'empresa, ja que és l'únic que els retribueix econòmicament a final de mes. No volen abandonar el seu lloc de treball; fan vaga; organitzen piquets.Finalment, se'ls acut una solució: autogestionar la fàbrica ells mateixos. Aquest és l'argument de La fábrica de nada, un llarg a cavall entre la ficció i el documentalisme, amb el thriller com a gènere principal, de gairebé tres hores de durada. Dirigit per Pedro Pinho, el film neix de les conseqüències reals de la crisi econòmica, el capitalisme agressiu i l'explotació de la mà d'obra qualificada.Possiblement, aquest sigui el llargmetratge de més actualitat política que es podrà veure en el marc del festival Clam. A finals del mes d'abril de l'any passat, la madrilenya Bonzo Producciones va començar a rodar un documental per abordar el tema de la censura, lamentablement de plena actualitat a l'estat espanyol.A través de la veu de diversos testimonis coneguts i mediàtics, s'erigeix aquesta producció que el pretén és denunciar l'actuació del govern central quan algú va en contra seva, i la nul·la separació de poders. Entre les cares conegudes que apareixen en el documental hi ha la de Pablo Hasél, Javier Gallego, Ximi, Juan Ibarrondo, Facu Díaz o Jakue Pascual.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)