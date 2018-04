El jutge dona un mes a Valtonyc per ingressar a presó

El raper Valtònyc, condemnat a tres anys i sis mesos de presó. Foto: Europa Press

L'Audiència Nacional ha donat un mes al raper Valtònyc com a temps límit per esquivar la presó. El jutge adverteix al raper mallorquí que, si no és capaç d'acreditar favorablement el seu recurs d'empara, haurà d'entregar-se voluntàriament a les autoritats.

Concretament, l'Audiència ha rebutjat suspendre la condemna de tres anys i mig per a Valtonyc i ho argumenta per manca de competència com a "òrgan sentenciador". Així doncs, la pilota és ara a la teulada del Tribunal Constitucional, que podrà dictaminar a favor o en contra de la petició de l'artista.

L'anunci del magistrat s'ha fet públic la mateixa setmana que més d'una desena d'artistes han engegat la campanya "Los borbones son unos ladrones" amb una cançó conjunta per denunciar la "deriva repressiva" de l'Estat i desafiar l'aparell judicial espanyol.

