Morcheeba, Judit Neddermann, Txarango o Sau, reclams del cap de setmana a l'Strenes

L'esperada actuació de Morcheeba , el retorn de la banda original de Sau , el nou espectacle de Maria del Mar Bonet , l'inici de gira de Txarango o l'estrena de les noves cançons de Judit Neddermann són alguns dels reclams d'aquest cap de setmana de Festival Strenes , el més intens de tota la programació.El primer torn serà, aquest divendres, per a Judit Nedderman, que presentarà Nua, el seu nou disc, al Teatre Municipal de Girona, un dels espais més especials del certamen. Al seu torn, Txarango estrenarà la seva nova gira de l'any 2018 a La Mirona de Salu i Sau30 començarà la gira commemorativa del 30 aniversari a l’Auditori, amb els dos concerts amb les entrades exhaurides.L'endemà dissabte, Maria del Mar Bonet presentarà el seu nou espectacle reivindicatiu Què volen aquesta gent?, també al Teatre Municipal gironí. També serà el dia per gaudir de la banda britànica Morcheeba, que estrenarà la Secció Internacional del festival a l’Auditori, en un concert únic. Per altra banda, El Petit de Cal Eril estrenarà les noves cançons del disc △ a Girona, al CC La Mercè.El diumenge a la tarda es podrà degustar la cinquena generació del grup Macedònia , que presentaran Estic contenta, l'onzè disc de la banda per a joves, a l’Auditori. Al vespre els artistes de la secció Talent Gironí, Sara Terraza i Pau Blanc actuaran gratuïtament als Jardins de la Mercè. Diversitat, qualitat i emocions garantides, de divendres a dissabte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)