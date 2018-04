La quarta generació de Macedònia actua a l'Strenes: música familiar sense embuts

De fruita en fruita, de generació en generació, Macedònia ha acabat sent un dels grups familiars més importants i populars de Catalunya, amb una trajectòria de més de 17 anys i una solvència contrastada pels anys i la feina feta. Seguint el curs normal, aquest darrer mes de febrer el grup va acomiadar la darrera generació de cantants i va donar el relleu a la nova –la quarta–, amb un concert que va esgotar totes les entrades disponibles a la Sala Razzmatazz de Barcelona.Després d’un descans, Macedònia torna ara amb energies renovades i amb un nou disc sota el braç, Estic contenta, com a presentació de les noves veus del grup –Noa, Mar, Lota, Gina i Anna–. La nova formació del grup va ser escollida a través d’un càsting que es va dur a terme durant la tardor, en un gran èxit de participació com bé demostren el més d'un miler de nenes que es van presentar a les proves.Estic contenta és l’onzè disc d’estudi de Macedònia, amb unes lletres que fan un escàner dels sentiments, les emocions i els pensaments dels nens i nenes del país, i on no s'esquiva cap tema punyent. Des de la història d’una nena transsexual a El meu abric a la d’una altra que demana als seus pares que se separin, a Ningú us obliga. Els problemes d’un nen que vol desconnectar de la seva família a Independent, o la importància d’agradar-se a un mateix abans d’agradar als altres a Ser una estrella.Precisament, és aquesta cançó la protagonista d'un videoclip molt especial, que ha comptat amb l’assessorament i amb un grup de pacients de la Unitat de Trastorns Alimentaris d’ITA, especialistes en salut mental, que hi tenen un paper protagonista. Al final, Macedònia dona veu a una especialista i a diverses pacients que han volgut aportar el seu testimoni per tractar una malaltia –els trastorns de conducta alimentària– que segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, afecten a més del 5% dels adolescents i joves.Macedònia presentarà per primera vegada el seu nou disc al Festival Strenes. L'actuació arriba amb el reconeixement als darrers Premis Enderrock, on el disc Estic contenta ha estat guardonat com a "Millor disc familiar de l’any".

