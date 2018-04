VÍDEO L'emotiu missatge de Torrent als Avis i Àvies de Reus per la llibertat

El president del Parlament de Catalunya va participar aquest dijous en un sopar-col·loqui al Círcol on no hi van faltar els Avis i les Àvies per la llibertat. Roger Torrent va lloar la feina i la lluita del col·lectiu i va voler enviar un missatge cap a aquest grup de persones que "tenen un compromís inequívoc amb la democràcia, el dret i les llibertats".Torrent va afirmar que els "avis són un patrimoni per la lluita de les llibertats". El republicà va agrair la defensa que fan dels drets i va animar-los a "no defallir, perquè nosaltres no ho farem". En aquest sentit, també va afegir que "us demanem que malgrat tot no defalliu perquè ens ajudareu a fer un país millor, un país que hem somiat i a construir la república que somiem".

