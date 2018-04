La Moncloa adverteix Torrent que la querella contra Llarena pot ser malversació

Catalunya i Cifuentes han estat els dos temes estrella de la roda de premsa posterior al consell de ministres. Preguntat sobre la decisió de la mesa del parlament de querellar-se contra el jutge Pablo Llarena, el ministre Méndez de Vigo ha afirmat que és una decisió adoptada en contra del criteri dels lletrats de la cambra. "Seria bo que el Parlament s'ajustés al que aconsellen els seus experts jurídics", advertint del risc d'incórrer en malversació i altres possibles delictes. Méndez de Vigo ha subratllat que els lletrats han aconsellat que la querella la presentin les forces polítiques, però no pas el Parlament com a institució.El ministre ha assegurat sobre la situació del president Puigdemont que "no hi ha hagut una decisió del tribunal alemany i hem d'esperar a veure què passa". Ha definit com a "candidats impossibles" els noms de Jordi Sànchez i Carles Puigdemont, tot recordant que el Suprem ja ha deixat clar que no es pot ser presidenciable per videoconferència. "No hi ha hagut cap canvi des del 21-D", ha dit. Méndez de Vigo ha dit que Roger Torrent té dues possibilitats: "Fer més del mateix o buscar un candidat que compleixi els requisits del Suprem".Sobre el cas Cifuentes, Íñigo Méndez de Vigo ha llançat pilotes fora: "Es tracta d'un cas de l'àmbit universitari que està investigant la universitat concernida", ha dit el ministre. Cal esperar a veure el que diu la URJC, ha asseverat, tot afegint que "és bo que les coses segueixin el seu curs i no actuar amb el cap calent". No ha volgut concretar resposta a la pregunta de si la presidenta madrilenya hauria de ddimitir. Ha recordat que a la Comunitat hi ha un acord de legislatura amb Cs i que són els partits els qui hauran d'adoptar una decisió. Ha rebutjat que s'hagi demostrat res concloent sobre Cifuentes, ja que la universitat encara ho està investigant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)