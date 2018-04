La Universitat Rei Joan Carles suspèn el director del polèmic màster de Cifuentes

Cristina Cifuentes, en una imatge d'arxiu. Foto: EP

La polèmica pel màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, està en plena ebullició. El consell de govern de la Universitat Joan Carles s'ha reunit aquest divendres al matí d'urgència i el rector del centre ha suspès el director de l'Institut de Dret Públic, Enrique Álvarez Conde, on la dirigent popular hauria cursat el postgrau.El representant de la universitat madrilenya ha posat sobre la taula la possibilitat d'un "delicte de falsificació de document públic". En la reunió s'ha acordat facilitar tota la documentació a la fiscalia. Ara per ara, però, el rector destacar anul·lar el títol a Cifuentes fins que no hi hagi una sentència ferma.Álvarez Conde, però, no és la primera víctima de l'escàndol. A principis de setmana ja va anunciar la seva dimissió la subdirectora de la mateixa institució, Laura Nuño. La seva firma apareixia en les actes falsificades que, segons va avançar Eldiario.es, convalidaven tres assignatures de Cifuentes.El director del màster explicava tot just fa una setmana que el rector de la Universitat li va exigir que refés l'acta del treball final de la presidenta de la Comunitat de Madrid . Ho va afirmar en una entrevista a Onda Cero , on va detallar que el rector li va preguntar si hi havia cap document que acredités el treball i que, en cas contrari, "s'havia de reconstruir el document".

