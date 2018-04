Puigdemont convoca els diputats de JxCat per dimecres a Berlín

Les forces independentistes tornen a posar fil a l'agulla per desencallar la investidura, després que Llarena hagi impedit (de nou) investir Jordi Sànchez . El portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduardo Pujol, ha confirmat aquest divendres que el grup parlamentari es reunirà amb Puigdemont aquest proper dimecres a Berlín. Els assistents a la reunió viatjaran dimarts a la capital alemanya.En la trobada abordaran la situació política catalana i els nous escenaris que hi ha sobre la taula per engegar la legislatura -entre ells, la possibilitat de no proposar immediatament cap altre candidat alternatiu a l'expresident de l'ANC i, per tant, portar fins al límit els terminis de la investidura -. "Anem a la reunió amb la sorpresa majúscula de Jordi Sànchez i, sobretot, del text", assenyala Pujol en referència a la interlocutòria del magistrat del Suprem, que el portaveu de JxCat considera que, directament, posa en dubte que "qualsevol diputat" que pugui aspirar a presidir la Generalitat.Sobre la negativa a permetre que Sànchez acudeixi en el ple, ha acusat el magistrat de "menystenir l'ONU" per haver ignorat la petició del Comitè dels Drets Humans de l'organisme internacional de respectar els drets polítics de l'expresident de l'ANC."Si no hi ha hagut investidura és perquè al jutge Llarena sembla que les cautelars de l'ONU no li semblen suficients", ha sentenciat, perquè la investidura de l'expresident de l'ANC estava convocada aquest mateix divendres però el president del Parlament, Roger Torrent, va decidir ajornar-la sine die després de la decisió del Suprem.

