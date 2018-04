Guardiola i el Girona FC, ambaixadors de la Costa Brava i el Pirineu de Girona a Manchester

Diverses autoritats van assistir i participar en aquesta acció de promoció de la Costra Brava i el Pirineu de Girona a Manchester. Foto: Juanma Ferre.

Aquest dijous 12 d’abril al vespre, a Manchester, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va organitzar una presentació de la Costa Brava i el Pirineu de Girona per a seixanta-cinc agents de viatges i periodistes anglesos amb la participació de Pep Guardiola i el Girona FC. Aquesta acció s’endega aprofitant el vincle existent entre els clubs de futbol Manchester City i Girona FC, i gràcies a l’acord de patrocini vigent entre la Diputació de Girona i el Girona FC, per tal de promocionar Girona i la marca Costa Brava en el mercat britànic.En la salutació als assistents, Jaume Dulsat, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, va manifestar «aquesta és una acció turística de primer nivell. Expliquem la destinació, les connexions i els paquets turístics, i reforçar-ho amb paraules de Pep Guardiola és fantàstic». Dulsat ha afegit «el club té un acord amb el Manchester City, ha pogut presentar el seu projecte vinculat a la ciutat i a les comarques gironines, i tots ens en beneficiem».Seguidament, el president del Girona FC, Delfí Geli, va comentar «estem contents i orgullosos de representar la nostra ciutat i les nostres comarques. El Girona és un valor per a la Costa Brava i el Pirineu de Girona, i volem estar al seu costat». Geli ha remarcat «accions com aquestes ajuden a fer que ens visiti molta gent, i això facilita que coneguin l’experiència de venir a Montilivi». Finalment, Pep Guardiola, tècnic del Manchester City i ambaixador de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, va dirigir-se als assistents amb el missatge «us convido, a tots, a anar a la Costa Brava, el millor lloc de Catalunya per anar de vacances».A l’acte promocional, també hi va participar Pere Guardiola, propietari del Girona FC, entre altres directius d’ambdós clubs de futbol.Prèviament a la presentació, l’acció es va iniciar amb la realització d’un taller o workshop entre tretze representants d’empreses turístiques gironines i seixanta-cinc agents de viatges d’agències i operadors turístics de l’àrea metropolitana de Manchester. Així, durant noranta minuts es van mantenir nombroses entrevistes entre els representants gironins i els agents de viatges anglesos amb l’objectiu de donar-los a conèixer el conjunt de l’oferta turística de la demarcació de Girona.Les empreses gironines participants eren Costa Brava Verd Hotels, Hotel Carlemany, Hotel Ciutat de Girona, Melià Girona, Illunion Hotels, Xon’s Hotel Spain, les oficines de turisme de Platja d’Aro, Blanes, Palafrugell i Lloret Turisme, l’agència Traditional Tours i el Girona FC.Amb anterioritat a aquest acte promocional, es van dur a terme dues presentacions i un workshop dirigits a agents de viatges de les oficines callcenter de l’operador turístic Jet2Holidays a les ciutats de Manchester i Leeds, en què van participar una seixantena de professionals i que van comptar amb la presència de Pere Vila, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.D’acord amb el Pla d’Accions i Objectius 2018 del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, s’estableix com a mercat estrella el mercat emissor de turisme britànic per a les destinacions gironines. En aquest sentit, en el decurs de l’any s’ha programat incidir en el mercat britànic i estimular-lo mitjançant actuacions com ara: la innovadora acció promocional TastEmotion, estrenada a Londres a finals de març; una agenda comercial específica per promoure l’oferta Unique Premium de la destinació, i també productes específics relacionats amb activitats a la natura i el golf. S’organitzen reunions amb els principals operadors turístics britànics –TUI, Thompson, Jet2Holidays–i també es programen presentacions del festival Sea Otter Europe Costa Brava Girona Bike Show, i campanyes de comunicació centrades en l’oferta de ciclisme de la demarcació de Girona, l’oferta d’estades esportives i activitats nàutiques a la Costa Brava, entre d’altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)