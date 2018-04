L'Estat insisteix en la rebel·lió i lliura a Alemanya vídeos per justificar violència

Carles Puigdemont, després de sortir de la presó Foto: Europa Press

L'estat espanyol no afluixa. Fiscals espanyols i alemanya es reuneixen a La Haia per estudiar noves fórmules que permetin tramitar la petició d'extradició del president de la Generalitat exiliat, Carles Puigdemont, per tots els delictes que demana el jutge Llarena, inclòs el de rebel·lió. Rajoy, doncs, colla al màxim per evitar un nou revés internacional i ho fa a través de la Fiscalia -cal recordar que l'executiu estatal és qui tria el Fiscal General de l'Estat-.L'Estat s'ha entossudit a demostrar, d'una manera o altra, que la naturalesa del procés català recau en la violència. Per fer-ho, tal com apunten diversos mitjans, els representants del Ministeri Públic han lliurat vídeos als membres del land de Schleswig-Holstein amb suposats episodis de violència directament relacionats amb el moviment independentista.Els fiscals espanyols, tots ells ja són part activa en el procés d'instrucció dirigit per Llarena, nodreixen la nova entrega de proves també amb informes de la Guàrdia Civil que documenten centenars d'accions violentes en el marc de manifestacions i actes a favor del procés català.Espanya intenta demostrar que hi ha motius i proves suficients per justificar l'extradició del president de la Generalitat incloent-hi també els càrrecs per rebel·lió, i no només per malversació com va defensar el tribunal regional alemany quan va deixar en llibertat Puigdemont. Ara per ara, doncs, el magistrat instructor de la causa contra el procés català romandrà en un segon pla. Entrarà en joc quan la justícia alemanya posi formalment sobre la taula les condicions d'entrega del cap de l'executiu.

