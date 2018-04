Quins són els fans d'Albert Rivera en el món empresarial?

Enric Lacalle. Foto: Europa Press

Hi ha reconeguts noms en el món econòmic que resisteixen els cants de sirena de Ciutadans. Tot i que per motius ben diversos. Resten a prop del Partit Popular alguns pota negra de l'empresariat, com Enric Lacalle, exregidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona i coordinador del Pont Aeri. Com també la major part dels històrics de Foment del Treball, com Manuel Milián Mestre, que desconfien de la poca solidesa que troben en el projecte dels taronja. Però el forat produït per Cs en el flanc patronal del PP ha estat enorme. Els de Rivera tenen enfront també el gruix d'entitats catalanes com la Pimec, tradicionalment sensibles al catalanisme. O el Cercle d'Economia, de gran pluralitat ideològica i on predominen els defensors de la tercera via i molts dels seus socis contemplen amb recança el radicalisme de Ciutadans sobre la situació a Catalunya. Fora de Catalunya, Rivera topa amb l'oposició d'un potent sector empresarial, com és el cas de la Cebek, la patronal de Biscaia. El rebuig de Rivera a la quota basca no desperta simpaties entre el món econòmic d'Euskadi.