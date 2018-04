La força escènica d'Ivan Vasiliev torna al Centre Cultural de Terrassa

És jove, però ja és un dels talents més grans i incontestables del ballet rus actual. "He vingut a compartir el meu art i la meva passió amb els espectadors catalans" , afirmava Ivan Vasiliev aen la seva darrera visita a Catalunya. Tot força, ímpetu i passió, el ballarí torna al Centre Cultural Terrassa aquest diumenge 15 d’abril, amb un programa que inclou dues coreografies estrenades al 2016 i una nova adaptació d’El Corsari. Vasiliev actuarà amb un elenc d’alt nivell format per onze ballarins dels teatres Mikhailovski i Bolxoi de Moscou.L’espectacle, que forma part de la Temporada BBVA de Dansa , permetrà gaudir d'un retorn de luxe, el d'un Ivan Vasiliev que ja va encapçalar una gran gala de la darrera edició de la programació, amb un aforament complet i entregat que va poder comprovar l'energia d'un ballarí capaç de fer piruetes, salts i elevacions increïbles. Un recital de força escènica. L'actuació de diumenge suposarà una nova oportunitat per gaudir d’un dels grans ballarins internacionals del moment.Ivan Vasiliev (Vladivostok-Rússia, 1989) va començar els seus estudis a l’Escola de Ballet de Dnepropetrovsk (Ucraïna) i el 2006 es va incorporar a l’Escola Coreogràfica Estatal de Bielorússia. A finals del 2006 va ser convidat a incorporar-se a la companyia de ballet del Teatre Bolxoi de Moscou com a solista i el 2010 ocupà el càrrec de Primer ballarí, tota una fita.La força i la potència de Vasiliev el converteix en una aclamada figura present a les grans gales de ballet d’arreu del món. Això li ha permès protagonitzar els papers principals del T​rencanous,​ La fi lle mal gardée, ​E​l Corsari,​​París en flames, ​E​spartaco​ i L​a Bayadera, sent un dels convidats habituals al Festival Internacional Rudolf Nureyev de Kazan, del Ballet de Novosibirsk i del Teatre Mikhailovski de Sant Petersburg.Entre els premis que acumula, destaquen la Medalla d’Or al Festival de Ballet Internacional de Moscou, la Medalla d’Or al Arabesque Festival de Perm i el Grand Prix del Certamen Internacional de Varna. També va ser vencedor al Triumph Youth de 2006 i el Benois de la Dansa per la seva perfomance a París en flames. Actualment, Vasiliev està considerat el ballarí més important de la Companyia de Ballet Estable del Teatre Bolxoi de Moscou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)