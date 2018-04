VÍDEO Les galetes Birba celebren els 125 anys amb la «venjança dels avis»

Les populars galetes Birba han llançat el seu espot per commemorar els 125 anys de la marca. Amb el títol "La venjança dels avis", l'espot enregistrat a Camprodon amb que reivindiquen coses que ara estan de moda i "són d'avis": "Perquè menjar bé i sa no és de moderns, és d’avis", diu una estrofa de la lletra. Sota el lema "Està de moda fer les coses com abans", la cançó repassa tot de maneres de fer que ja es feien abans i els avis protagonistes s'encarreguen de reivindicar-les.Aquí teniu la lletra completa:Des del pont de Camprodon venim a fer-nos escoltar.Som els avis, old school, la nostra vanjança ha arribat.Després d’un segle de químics, colorants i conservants,Ara torna a estar de moda fer les coses com abans.Portar tirants no és de moderns, és d’avis,L’ukelele no és de moderns, és d’avis.La barba, el ganxet, els vinils, els horts a casatot allò que era d’avis ara a l’Instagram arrasa!Molts han mort, rest in peace, en aquesta batalla,però el m’artirs de la petanca seguim donant la talla.El bingo is in da house, la història ens dóna la raóMola el vintage, el rollo retro, mola el pont de Camprodon!El handmade no és de moderns, és d’avis.El transport sostenible també és d’avis.Passejar cada matí, portar mitjons de llana,deixar dormir el gos al llit i els pantalons de pana.Les camises de quadres són d’avis.Ser modern no és de moderns, és d’avis.

