Els socialistes de la Catalunya Nord sí que seran a la manifestació contra la repressió

Manifestació «Si a la república i al govern legítim» a Barcelona Foto: Adrià Costa

El Consell dels Pirineus Orients ha fet una crida a tots els electes a mobilitzar-se "a favor de la democràcia" a Catalunya. En una atenció als mitjans a Perpinyà dimecres, la presidenta del Consell, Hermeline Malherbe -del Partit Socialista- ha explicat que des de fa mesos defensen un "plantejament" que passa per "denunciar la vulneració de drets fonamentals i els empresonaments abusius".Diversos representants socialistes estaran presents aquest diumenge a Barcelona en la manifestació contra la repressió. Qui no hi serà és el PSC , que van descarta la seva assistència perquè s'està "patrimonialitzant" el concepte de convivència i que només està interpel·lat un dels blocs."Ens interpel·la a tots els electes, també als ciutadans", ha assenyalat, destacant que "no es tracta d'independència o no". Segons Malherbe, en la situació actual a Catalunya es produeix un "atemptat contra la democràcia i els drets fonamentals" i mostra d'això és que el jutge alemany hagi descartat la rebel·lió en el cas de Puigdemont. La crida, ha defensat, va dirigida als representants i electes de diversos estaments institucionals com el Consell municipal, el Consell departamental, els electes regionals o parlamentaris, perquè hi hagi "una presa de consciència".Durant la seva intervenció, la presidenta del Consell ha fet també una crida al diàleg entre Barcelona i Madrid i ha tornat a denunciar la violència policial de l'1-O. "Mobilitzem-nos tots per defensar la democràcia", ha insistit recordant als electes que poden fer-ho de diverses maneres, com per exemple, signar un manifest o sumar el seu suport a la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona.

