Torrent, sobre el veto a Sànchez: «Conjurem-nos per defensar els drets que són atacats»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha fet una crida aquest dijous a conjurar-se per defensar "els drets civils i polítics que en aquest moment estan sent atacats". Després que el Tribunal Suprem hagi denegat (de nou) que Jordi Sànchez assisteixi a la investidura , la màxima autoritat de la cambra catalana ha reiterat que reunirà la Mesa per formalitzar la presentació d’ una querella contra Llarena per prevaricació De fet, Torrent ha acusat el jutge d’haver escrit "una nova i fosca pàgina" amb el seu veto al número dos de la llista de Junts per Catalunya i expresident de l'ANC. Considera que la nova decisió del magistrat ha "vulnerat" els drets polítics del Parlament. A més, ha lamentat que, en aquesta ocasió, ho hagi fet "fins i tot saltant-se la legalitat internacional i les mesures cautelars plantejades per les Nacions Unides".Roger Torrent ha fet una crida a defensar la democràcia i les llibertats. Així, ha opinat que, amb la seva resolució, el jutge "està dient que no podem exercir el nostre dret a la participació política".

