El «postgrau a Harvard» de Casado va ser un curset de quatre dies Madrid

Pablo Casado ja va sostenir en públic que calia il·legalitzar l'independentisme Foto: Europa Press

El "postgrau a Harvard" a Pablo Casado va ser un curset de quatre dies a Aravaca, a Madrid. Així ho assegura en exclusiva eldiario.es en una nova informació sobre currículums, que aquests últims dies està posant el PP a l'ull de l'huracà.Al currículum del vicesecretari de Comunicació del PP hi figura un "DGP de la Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard" però en realitat va ser un curs de quatre dies que es va impartir a la capital espanyola, al campus de l'IESE de l'escola de negocis de la Universitat de Navarra. L'únic requisit acadèmic: pagar la matrícula."Es pot dir que són postgraus perquè et demanen la llicenciatura per accedir-hi", ha dit Casado a eldiario.es. Tanmateix, explica el diari, això no és correcte segons explica el diari perquè per a aquest curset no hi havia cap requisit acadèmic obligatori per assistir-hi. El professor del curs va ser Robert Behn, de Harvard i segons expliquen des de l'IESE el títol és de prestigiosa universitat nord-americana encara que el curs s'imparteixi a Madrid.

