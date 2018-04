Graupera afirma que el model de Barcelona es pot fer des de la pluralitat

Hi estic d'acord. Fem que el model sigui plural i el decideixin i el construeixin els votants amb unes primàries. https://t.co/yu3rlOu0Ab — Jordi Graupera (@JordiGraupera) April 12, 2018

Jordi Graupera ha reaccionat ràpidament a la conferència que el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Alfred Bosch, ha fet aquest a tarda. Bosch ha defensat que la unitat independentista no té sentit si no va lligada a un model de ciutat i Graupera, que proposa fer unes primàries de l'independentisme per fer una llista conjunta de cara a les municipals de l'any vinent, ha estat d'acord amb el dirigent republicà: "Hi estic d'acord. Fem que el model sigui plural i el decideixin i el construeixin els votants amb unes primàries".Bosch és per ara l'únic candidat confirmat a les pròximes eleccions municipals a la capital catalana. El republicà ha ofert aquest dijous la primera gran conferència com a alcaldable, i ha defensat que l'aposta perquè l'independentisme es presenti sota una llista única als comicis passa per aclarir primer sota quin model de ciutat. El republicà considera que cal fer-ho sota la "fórmula Barcelona", que defineix com la suma de "talent, esforç i col·laboració". N'ha posat com a mostra l'esperit que van mantenir els milers de barcelonins que van defensar els col·legis durant el referèndum de l'1 d'octubre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)