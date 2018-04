Marta Rovira trenca el silenci: «Si m'hagués quedat, estaria a la presó»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha trencat aquest dijous el silenci que mantenia des del passat 23 de març, després de la investidura fallida de Jordi Turull, quan va decidir marxar a l'exili a Suïssa. En una entrevista al diari suís Le Temps, referència política del país helvètic, la republicana ha reaparegut, tal com va avançar el NacióDigital, per argumentar la seva decisió d'abandonar Catalunya. La principal raó respón al fet d'evitar una condemna "d'entre vint i trenta anys per delictes que no vaig cometre" i a que a Espanya no pot aspirar a un judici "just i equitatiu".



Rovira assegura que, si no hagués marxat a l'exili, en aquests moments "estaria empresonada", com la resta de líders sobiranistes que van acudir a declarar davant el jutge instructor del Suprem Pablo Llarena. La dirigent d'ERC no descarta demanar asil polític però remarca que, ara per ara, no es planteja aquest escenari.

En l'entrevista, que el mateix diari explica que es va fer a les oficines del seu advocat, Jean-Marc Carnicé, Rovira detalla que va optar per la ciutat de Ginebra, tal com va fer la cupaire Anna Gabriel setmanes abans, per "protegir-se de la persecució política contra la meva persona i la meva família"."La situació ja era tensa i ha empitjorat des que el ministeri d'Interior i la policia han descrit les manifestacions com a actes terroristes", detalla la secretària general de la formació que dirigeix Oriol Junqueras, empresonat a Estremera, en referència a les recents detencions a membres dels CDR.A la conversa amb el diari, Rovira insisteix que ha pres la decisió d'exiliar-se perquè a Barcelona vivia en una "presó interna", on ja no podia expressar-se amb llibertat - com denunciava en la seva carta de comiat- . "La policia em seguia constantment pel carrer, estava sota pressió i amenaces, inclús d'alguns mitjans. Ja no podia expressar les seves opinions polítiques lliurement, a risc de ser processada penalment sense fonament", etziba. La número dos d'ERC el 21-D ha concedit una altra entrevista al diari alemany Blick. La conversa es publicarà aquest divendres.

