PP i PNB acosten posicions per mantenir vius els pressupostos mentre es forma govern a Catalunya

El proper 26 d'abril és clau pels pressupostos generals de l'Estat. Aquest dia es votaran les esmenes a la totalitat que presentin els diversos grups de l'oposició al Congrés dels Diputats. Si una esmena a la totalitat és aprovada, els comptes públics cauen. El govern de Mariano Rajoy no té, ara per ara, els vots garantits . Ciutadans ja ha anunciat el "sí", però li calen els 5 diputats del PNB per superar aquesta primera prova. El problema és que el PNB s'ha compromès a rebutjar els pressupostos del PP si no es posa fi a la situació d'intervenció de l'autonomia a Catalunya i es posa fi a l'aplicació de l'article 155.Per això, cal que hi hagi un govern a Catalunya. Segons ha pogut saberde fonts properes al Govern basc d'Íñigo Urkullu, el PP i el PNB estan estudiant amb cura una fórmula que permetés salvar els pressupostos el 26 d'abril.Segons les mateixes fonts, el PNB podria rebutjar les esmenes a la totalitat als pressupostos, unint els seus vots als del PP i Ciutadans en contra dels de l'oposició, de manera que els comptes públics seguissin el seu tràmit al Congrés. Aleshores, s'encetaria la fase de discussió en comissió de les diverses seccions pressupostàries. Això donaria un marge de temps per fer possible que es normalitzés la situació a Catalunya. Concretament fins al 22 de maig, data límit per a la investidura d'un president de la Generalitat si es vol evitar la convocatòria de noves eleccions a Catalunya.La fórmula que es negocia permetria guanyar temps i que el PNB mantingués el seu compromís de no donar suport als comptes de Cristóbal Montoro mentre es mantingui el 155. No els recolzaria però tampoc els tombaria. En cas que la situació d'excepcionalitat romangués a Catalunya entrat el maig, el PNB tindria en les seves mans la possibilitat de rebutjar-los, votant en contra de les diverses seccions en comissió o al ple, cosa que retornaria els pressupostos a l'executiu de Rajoy.

