L'advocat de Tamara Carrasco: «La situació és greu, qualsevol pot ser acusat de terrorisme»

Sergi Atienza és l'advocat que aquest dijous ha defensat Tamara Carrasco, l'activista dels CDR que va ser detinguda dimarts acusada de terrorisme i rebel·lió. Abans d'entrar a l'Audiència Nacional temia que la seva clienta pogués acabar en presó preventiva i es convertís en la primera civil empresonada pel procés. Finalment, ha quedat en llibertat i amb una atribució de fets menor -desordre públic i tinença de propaganda política, a l'espera de confirmació-, tot i que amb mesures cautelars, com la prohibició de sortir de Viladecans.- Està bé, ja ha arribat a casa i està amb la família. Està reconfortada per la seva llibertat perquè tot apuntava que podia acabar avui mateix a presó preventiva. La mateixa Fiscalia ha demanat amb vehemència que anés a presó. Ara li he recomanat que descansi, que estigui tranquil·la i que s'aparti del focus mediàtic.- Ha explicat que ha rebut un tracte excel·lent per part de la Guàrdia Civil. Però s'ha aplicat la llei antiterrorista a una persona que està molt allunyada de la sedició, la rebel·lió i el terrorisme. És una passada, el terrorisme és atemptar contra la vida de les persones.- Hem al·legat que hi ha una normativa europea del 2017 que defineix de forma molt concreta què és el terrorisme i que, per tant, no es pot dir que els fets que se li imputen a Tamara sigui terrorisme. Ella no ha respost les preguntes ni del fiscal ni del jutge, només les meves sobre el seu arrelament a Viladecans, on treballa, quant cobra...- Estem en secret de sumari i estic totalment desinformat. Jo només m'he assabentat de què se li imputa a través de l'informe plantejat pel fiscal i l'atribució de fets era tinença de merxandatge i propaganda política.- Sí, l'Audiència no hauria de tenir competència, però la reforma del codi penal que es va fer al 2015 planteja una sèrie de figures difoses, com en el cas de terrorisme, que permeten que qualsevol activitat d'activisme polític pugui ser considerada, amb una lectura restrictiva, constitutiva de delicte. La situació és greu, perquè un familiar teu o meu que participi en un CDR, qualsevol persona del nostre entorn, pot ser acusada de terrorisme.- Sí, són molt dures. Però hem de tenir en compte que la Fiscalia estava demanant per a ella la pitjor de les penes, que és anar a presó sense judici. Vista la vehemència amb la qual actuava la Fiscalia, que li prohibeixin sortir del seu municipi és un mal menor.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)