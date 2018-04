FOTO Bany d'estelades per rebre Rajoy a l'Argentina

| 6 comentaris Oriol March

01/01/1970

El president del Parlament convoca per demà una reunió extraordinària de la mesa per donar resposta política al nou embat judicial de l'Estat | El ple queda ajornat i l'independentisme abordarà des d'avui quin full de ruta cal seguir d'aquí fins al 22 de maig, data límit per investir president