Valtonyc: «Soc culpable de ser d'esquerres, independentista, comunista i tot allò prohibit»

Acte per la llibertat d'expressió, amb Valtonyc (segon des de la dreta). Foto: Europa Press

El raper mallorquí Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó per delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries a la corona, ha animat aquest dijous a sortir del discurs victimista: "Sí, soc culpable de ser d'esquerres, independentista, comunista i també tot el que està prohibit en aquest país, encara que no doni l'abast".En l'acte a la presó La Model de Barcelona "Veus Emmordassades", dins de la Setmana per la Llibertat d'Expressió organitzada per "No Callarem", el raper ha dit davant un centenar de persones que ell ja ha estat condemnat, però que molta gent "no se sentirà segura d'escriure un tuit contra la monarquia, o alguna cosa a Facebook sobre la policia".Així, ha explicat que podria haver dit al jutge que adoptava un paper sobre l'escenari, fent-se l'artista i quedant molt bé, però a consciència va optar per la via militant, d'assumir que les seves lletres busquen l'acció política. Ha agregat: "Tinc legitimitat per desitjar que Esperanza Aguirre s'ensopegui i s'obri el cap i si hem de rebentar-la a cops de bat també". I ha apel·lat al paper mobilizador de l'art i ha lamentat que se li acusi de terrorista si la seva tasca és col·locar tomàquets -treballa de fruiter-.Igualment, ha advertit que les conseqüències d'un estat que ha titllat de feixista no només són per a ell, sinó que aviat seran per a periodistes i activistes, i ha agregat: "Que la gent surti al carrer ja, lluiti, i no estigui pendent dels tempos que està marcant un jutge". "Molta gent se segueix autoenganyant que no entraré a la presó", ha dit el raper, que ha considerat que sembla que la gent s'estigui esperant al fet que l'empresonin per actuar, i ha afegit que l'única cosa que pot evitar el seu ingrés a la presó és el canvi a les institucions.També ha explicat que, quan el van processar, va pensar que socialment rebentaria tot, i la resposta va ser que no es preocupés perquè després li rebaixarien la pena: "I ara em queda un mes per entrar a la presó i tot el que està passant a Catalunya m'ha ajudat". Així mateix, ha detallat que no només hi ha hagut una onada repressiva de llibertat d'expressió, sinó que també s'ha demostrat que és contra la llibertat d'organització i expressió d'un poble: "Això m'ha ajudat perquè hi ha hagut un boom"."Si tanquen rapers i jo, que treballo en una fruiteria i no tinc armes, significa que l'Estat està feble", ha afegit Valtonyc, que ha acusat el govern espanyol de ser gàngsters i sembrar morts estranyes, com la de Rita Barberá.A l'acte, han participat també el director d'art de la revista "Mongolia", Fernando Rapa, i l'escriptora Cassandra Vera, que han explicat les seves pròpies experiències amb la condemna de la revista i la causa per un acudit sobre Ortega Cano, respectivament. Ha inaugurat l'acte la regidora de Participació de l'aAjuntament de Barcelona, Gala Pin, que ha dit que la repressió actual es tradueix a generar un estat de por, també de caràcter econòmic amb multes, i amb una cultura de la "inseguretat i l'enemic".

