L'home que la setmana passada va assassinar presumptament la seva sogra en l'establiment que ell regentava al centre de Sabadell ha estat trobat mort a la seva cel·la de la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Segons apunta Ràdio Sabadell , l'home, de 43 anys, s'hauria suïcidat a la presó, on es trobava des que va passar a disposició judicial.L'home no s'hauria presentat al recompte matinal, i quan l'han localitzat els funcionaris de presons han detectat que hauria utilitzat un mètode per treure's la vida.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)