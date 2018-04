Els CDR veuen una «estratègia de desmobilització» en les recents detencions

David Aranda, advocat i portaveu d'Alerta Solidària. Foto: Aida Morales

Els CDR i Alerta Solidària han respost conjuntament aquest dijous els darrers embats judicials que s'han traduït amb la detenció de diversos membres, tant per part de l'Audiència Nacional com dels Mossos d'Esquadra. En una roda de premsa, el portaveu i advocat de l'organització independentista, David Aranda, ha afirmat que les operacions policials no són més que una "estratègia de l'Estat per generar por i desmobilitzar"."Anem pel bon camí", ha dit en resposta a les detencions. I malgrat que els dos dispositius policials d'aquesta setmana van ser diferents, també ha recordat que van ser "simultanis" i, per tant, demostren ser un gest conjunt de "persecució política" contra l'independentisme i qualsevol moviment social i polític que, com els CDR, s'estan desenvolupant a Catalunya.Ara, ha prosseguit, l'Estat es troba "contra les cordes", i l'únic camí que té és el de la "criminalització" política, tot i que els catalans són un "poble de pau" que es "mantindrà unit malgrat els cops repressius". "Volen crear un marc de repressió i posar-nos al punt de mira", ha sentenciat.Aranda ha especificat que, pel que fa a la detenció de Tamara Carrasco, el que ha fet l'Audiència Nacional és prendre-li declaració i, malgrat que hi ha una atribució de fets per desordres públics, "la mentalitat retrògrada i feixista" de l'alt tribunal encara podria portar la membre dels CDR a ser processada per delictes de terrorisme i rebel·lió.A banda, ha prosseguit, també hi ha els sis detinguts pels Mossos d'Esquadra pels fets que es van produir al Parc de la Ciutadella el passat 30 de gener, que seguiran processos judicials independents, així com sis persones més que van ser citades a declarar pels mateixos fets.La repressió, però, continua més enllà d'aquests casos, ha dit. "Hi ha hagut desenes de detinguts a Palma, Tortosa, Rubí i estudiants pels talls de la Diagonal", ha recordat, alumnes de l'ESMUC desallotjats i identificats per protestar contra "l'indesitjable rei Borbó". A més, ha afegit, també han estat citats a declarar veïns de Sant Adrià de Besòs per diferents aspectes vinculats amb la vaga general del 8 de novembre. Sobre tots aquests casos, però, ha assegurat que estaran amatents per veure "com evoluciona tot".L'acte ha tingut lloc davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ha comptat amb la presència de desenes de membres dels Comitès de Defensa de la República. "Els Segadors" ha estat el càntic de clausura. Abans s'han pogut escoltar consignes contra la repressió exercida pel govern espanyol i a favor de la independència com "fora, fora la justícia espanyola", "jo sóc sediciós", "fora les forces d'ocupació" i "u d'octubre, ni oblit ni perdó".

