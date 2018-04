Reunió Mas-Puigdemont a Berlín en plena incertesa sobre la investidura

Artur Mas s'ha desplaçat aquest dijous a Berlín per reunir-se amb el president a l'exili, Carles Puigdemont, per primera vegada després que la justícia alemanya el deixés en llibertat amb mesures cautelars. La cita arriba el mateix dia que el Tribunal Suprem ha tombat la investidura de Jordi Sànchez i s'hagi obert, de nou, un període d'incertesa al voltant del futur de la legislatura."El proper diumenge tenim una cita per reclamar la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats, la fi de la persecució i la repressió, el compromís amb la democràcia i l'amor a la llibertat", ha ressaltat Mas en un apunt a Instagram. Es refereix a la manifestació del dia 15 , que clamarà a favor de la llibertat dels presos.

