​VÍDEO EN DIRECTE Primera conferència d'Alfred Bosch com a alcaldable d'ERC a Barcelona

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, és per ara l'únic candidat confirmat a les pròximes eleccions municipals del 2019 a la capital catalana . El republicà ofereix aquest dijous la primera gran conferència com a alcaldable, que ha titulat "La Barcelona que volem. La ciutat de les persones", i que se celebra a l'edifici del Rellotge de l'Escola Industrial de la capital catalana quan falta poc més d'un any per als comicis.

