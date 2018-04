​Bosch defensa que la unitat independentista no té sentit si no va lligada a un model de ciutat

Alfred Bosch durant la conferència. Foto: Marc Puig/ERC

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, és per ara l'únic candidat confirmat a les pròximes eleccions municipals del 2019 a la capital catalana . El republicà ha ofert aquest dijous la primera gran conferència com a alcaldable, i ha defensat que l'aposta perquè l'independentisme es presenti sota una llista única als comicis passa per aclarir primer sota quin model de ciutat.El republicà considera que cal fer-ho sota la "fórmula Barcelona", que defineix com la suma de "talent, esforç i col·laboració". N'ha posat com a mostra l'esperit que van mantenir els milers de barcelonins que van defensar els col·legis durant el referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha considerat una reacció "profundament republicana", i ha agregat: "Aquesta ciutat no s'ha fet mai ni es farà des dels ministeris, es fa des del carrer".Bosch ha optat per l'Escola Industrial de Barcelona per fer el primer gran acte com a alcaldable, amb prop de 500 assistents. A la primera fila s'ha instal·lat una cadira amb un llaç groc en record als presos polítics, i el líder republicà barceloní ha dedicat unes paraules a Oriol Junqueras i els altres líders sobiranistes que estan empresonats, i els que estan a l'exili, com Carles Puigdemont, moment en el qual l'auditori ha respost amb un llarg aplaudiment.El republicà ha donat un missatge clar dirigit al periodista i filòsof Jordi Graupera, que empeny perquè se celebrin unes primàries de tot el sobiranisme obertes a la ciutadania . El republicà ha reptat Graupera a aclarir quin és el seu model de ciutat per explorar si poden trobar punts d'unió. "Digues quina ciutat vols i et direm si ens podem posar d'acord", ha remarcat, i ha asseverat que no es pot oblidar que "el petroli" és la gent. "El nostre Silicon Valley són les persones", ha continuat."Quan ens diuen que hem d'anar units, nosaltres diem sota la fórmula Barcelona", ha insistit Bosch. En la seva opinió, és aquesta fórmula la que ha permès els barcelonins superar adversitats, i ha recalcat que "les solucions per Barcelona han de sortir de Barcelona". Per a ell, cal fer "la capital global de les persones", i ha insistit: "Volem que sigui global, no volem una capital de províncies".Bosch ha recordat que ja han passat tres anys de govern d'Ada Colau, i conclou que ja es pot dir "molt clarament que no ha funcionat". Ho atribueix al fet que l'equip de l'alcaldessa "no han acabat d'entendre l'ADN de la ciutat", o sigui la mateixa "fórmula Barcelona". Segons el republicà, en comptes d'haver anat a buscar "la intel·ligència col·lectiva de les solucions", amb Colau la ciutat s'ha acabat convertint "en la capital dels problemes".Ha remarcat que Colau va arribar a l'alcaldia "amb la força del sí que es pot", però després s'ha refugiat "en la por" als empresaris, la discrepància i la dissidència. A parer seu, això explica en bona mesura perquè una ciutat que sempre ha estat proactiva "sembla que tingui por de tot", i ha afegit que "sembla que s'hagi situat en l'ambivalència", i aquest escenari desemboca en la paràlisi.Bosch ha apel·lat a construir una ciutat que resol els problemes. Ha reivindicat la tasca d'ERC durant aquests tres anys de mandat des de l'oposició i ha avançat set propostes "singulars" que, a parer seu, entronquen "perfectament" amb la "fórmula Barcelona". Entre elles figura un gran pacte de ciutat per l'habitatge, aspecte que ha admès que no s'arregla ràpidament; avançar en la gratuïtat de les escoles bressol; augmentar els desplaçaments a peu i crear la Regidoria de les Petites Coses per gestionar aquells detalls que segurament siguin "els més difícils de gestionar" amb l'estructura vigent.També ha proposat un pla de mobilitat, i ha indicat que li sembla "bona idea" connectar el tramvia, però no que una inversió pública beneficiï una empresa privada com Tram. De la seva tasca a l'oposició, ha citat que han superat coses "que semblaven impossibles" com l'acord de l'arribada del metro a la Marina; el dels enterraments assequibles, que espera que Colau compleixi; l'extensió de la targeta de transport públic gratuït per a joves (la T-16) i el tancament de la presó Model.A la conferència han acudit l'exconseller de Justícia, Carles Mundó, que ha rebut un llarg aplaudiment quan Bosch ha destacat que la Model s'ha tancat per l'esforç dels republicans barcelonins i de la Generalitat. També han assistit Agustí Alcoberro en representació de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i, dels grups municipals, Sònia Recasens (PDECat), Carmen Andrés (PSC) i Gerard Ardanuy (Demòcrates).

